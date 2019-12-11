《Re:从零开始在异世界生活》第二季明年4月播出

周二（12月10日），动画《Re:从零开始在异世界生活（日语：Re:ゼロから始める異世界生活 ）》在其官方网站宣布，动画第二季将从明年4月开始播出。官方网站宣布，在第二季播出前，动画第一季的新编版将从1月1日播出。



第一季新编版新视觉图



第一季新编版同样是25话，新编版将会增加一些新的画面，也会对原有的画面进行修正。



动画的OVA《Re:从零开始在异世界生活 冰结之绊》已经于今年11月8日在全日本的电影院中放映。



OVA宣传片







歌手nonoc将为OVA《Re:从零开始在异世界生活 冰结之绊（日语：Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆）》演唱主题曲《雪の果てに君の名を》。nonoc曾为动画的第一部OVA《Re:从零开始在异世界生活 Memory Snow》演唱过主题曲《White White Snow》。



这部OVA改编自艾米丽亚和帕克的相会，剧情在TV版动画的剧情之前。原著小说《Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆》包含在TV版动画的蓝光版第一卷中。



动画的第一部OVA《Re:从零开始在异世界生活 Memory Snow》已经于2018年10月6日在剧场中播出。OVA沿用了TV版的制作人员和声优。



动画主要制作人员如下：



原作・场景监修：长月达平

角色原案：大冢真一郎

监督：渡边政治

小组·导演：小柳达也

场景：横谷昌宏

角色设计·作画监督：坂井久太

音乐：末广健一郎

动画制作：WHITE FOX

出品：Re:从零开始的异世界生活制作委员会



动画主要声优如下：



菜月昴 cv 小林裕介

爱蜜莉雅 cv 高桥李依

帕克 cv 内山夕实

菲鲁特 cv 赤崎千夏

莱因哈鲁特·范·阿斯特雷 cv 中村悠一

雷姆 cv 水濑祈

拉姆 cv 村川梨衣

碧翠丝 cv 新井里美

罗兹瓦尔·L·梅札斯 cv 子安武人



动画改编自日本轻小说家长月达平原作的同名轻小说。TV版动画第一季于2016年4月开始播出，共25话。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

