漫画家助野嘉昭将开始新连载

周一（12月2日），漫画家助野嘉昭在其个人推特上宣布，他将从12月5日起在讲谈社漫画APP“マガポケ”上开始新连载《先輩が僕を殺りにきてる》。



漫画的主角是巨乳完美超人学生会主席大小姐神宫寺澪和小动物系普通学生会成员山田律。每次澪要和律接触时，总会是巨乳挤压着律，律觉得她想杀了自己。



助野嘉昭的代表作品是漫画《双星之阴阳师》。这部漫画连载于集英社旗下杂志《Jump Square》上的少年漫画作品。由漫画改编而成的TV版动画于2016年4月6日至2017年3月29日播出。



动画主要制作人员：



监督：田口智久

副监督：五十嵐达也

系列构成：荒川稔久

人物设计：贞方希久子

总作画监督：竹田逸子

呪装／污秽设计：伊藤秀次

色彩设计：合田沙织

音乐：远藤干雄

音响监督：高桑一

摄影监督：今泉秀树

动画制作：Studio Pierrot



动画主要声优：



焔魔堂辗轤 cv 花江夏树

化野红绪 cv 潘惠美

石镜悠斗 cv 村瀬歩

天若清弦 cv 諏访部顺一

音海茧良 cv 芹泽优

黄粉 cv 福山润

椥辻亮悟 cv 前野智昭

土御门有马 cv 浪川大辅

斑鳩士门 cv 石川界人

婆娑罗 cv 小野友树

国崎慎之助 cv 山下大辉

额塚篤 cv 村田大志

吗新 cv 鸟海浩辅

鸕宫天马 cv 下野紘

水度坂勘太郎 cv 中村悠一

云林院宪刚 cv 小西克幸

五百藏鸣海 cv 高塚正也

鈩 cv 寺岛拓篤

御币岛昴 cv 泽城美雪

膳所美玖 cv 小仓唯

蹉跎樱 cv Lynn

胜神柯蒂莉雅 cv 安野希世乃

珠洲（すず） cv 若井友希

さえ cv 咲々木瞳





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