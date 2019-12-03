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漫画家助野嘉昭将开始新连载

资讯 musquall 2019年12月03日 15:05

      周一（12月2日），漫画家助野嘉昭在其个人推特上宣布，他将从12月5日起在讲谈社漫画APP“マガポケ”上开始新连载《先輩が僕を殺りにきてる》。

漫画家助野嘉昭将开始新连载 资讯 第1张

      漫画的主角是巨乳完美超人学生会主席大小姐神宫寺澪和小动物系普通学生会成员山田律。每次澪要和律接触时，总会是巨乳挤压着律，律觉得她想杀了自己。

      助野嘉昭的代表作品是漫画《双星之阴阳师》。这部漫画连载于集英社旗下杂志《Jump Square》上的少年漫画作品。由漫画改编而成的TV版动画于2016年4月6日至2017年3月29日播出。

漫画家助野嘉昭将开始新连载 资讯 第2张

动画主要制作人员：

监督：田口智久
副监督：五十嵐达也
系列构成：荒川稔久
人物设计：贞方希久子
总作画监督：竹田逸子
呪装／污秽设计：伊藤秀次
色彩设计：合田沙织
音乐：远藤干雄
音响监督：高桑一
摄影监督：今泉秀树
动画制作：Studio Pierrot

动画主要声优

焔魔堂辗轤 cv 花江夏树
化野红绪 cv 潘惠美
石镜悠斗 cv 村瀬歩
天若清弦 cv 諏访部顺一
音海茧良 cv 芹泽优
黄粉 cv 福山润
椥辻亮悟 cv 前野智昭
土御门有马 cv 浪川大辅
斑鳩士门 cv 石川界人
婆娑罗 cv 小野友树
国崎慎之助 cv 山下大辉
额塚篤 cv 村田大志
吗新 cv 鸟海浩辅
鸕宫天马 cv 下野紘
水度坂勘太郎 cv 中村悠一
云林院宪刚 cv 小西克幸
五百藏鸣海 cv 高塚正也
鈩 cv 寺岛拓篤
御币岛昴 cv 泽城美雪
膳所美玖 cv 小仓唯
蹉跎樱 cv Lynn
胜神柯蒂莉雅 cv 安野希世乃
珠洲（すず） cv 若井友希
さえ cv 咲々木瞳


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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