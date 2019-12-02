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动画《pet》ED及第3弹PV公开

资讯 十月轻舞 2019年12月02日 21:48


　　日本漫画家三宅乱丈的漫画《pet》改编的TV动画将于2020年1月开播，片尾曲由乐队眩晕SIREN演唱。

 动画《pet》ED及第3弹PV公开 资讯 第1张

　　眩晕SIREN乐队是福冈的5人乐队，动画《魔偶马戏团》的第2部分片尾曲由他们担当。《pet》（日文：「ペット リマスター・エディション」）讲述的是被称为“Pet”，拥有潜入他人大脑中操纵他人记忆的超能力少年们的超能力悬疑故事。原作在《周刊BIG COMIC SPIRITS》连载。动画监督是大森贵弘，系列构成村井贞之。动画将在TOKYO MX、BS11、AT-X等台播出、线上方面将由Amazon Prime Video独播。

动画《pet》ED及第3弹PV公开 资讯 第2张

动画《pet》ED及第3弹PV公开 资讯 第3张

剧情简介

 

所谓“pet”指的是有着改变他人记忆的超能力少年，

他们被黑社会管理操控来替黑社会达成不可告人的目的，

而这群“pet”的领袖为了拯救自己的同伴居然从黑社会手里逃走了。

 

能够修改他人记忆的“pet”们自身凭借自己的记忆建立起的超越家人的信赖关系，

很多时候记忆是会骗人的甚至是自欺欺人，

我们自己也会不经意间修正不喜欢的记忆，至少让自己觉得这些记忆好看一些。

 

动画《pet》ED及第3弹PV公开 资讯 第4张

动画《pet》ED及第3弹PV公开 资讯 第5张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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