真人版《这个男人是人生最大的错误》1月开播





日本漫画家九濑しき的漫画《这个男人是人生最大的错误》将拍摄真人日剧，2020年1月起在ABC电视台、朝日电视台等台开播。





《这个男人是人生最大的错误》（日文：「この男は人生最大の過ちです」）故事描绘了制药公司派遣社员佐藤唯与社长天城恭一之间关系的恋爱故事，失去爱犬的佐藤唯在酒吧里借酒消愁，却被陌生男子搭讪，因其暴言而愤怒地绊倒对方的佐藤，次日发现这名男子是公司的社长天城恭一。被传唤到社长办公室以为要被裁员的佐藤，却因天城意外的发言而吃惊。

速水重道出演男主角天城恭一、松井爱莉出演女主人公佐藤唯。此外，田中道子、入江甚仪、片山萌美、平冈祐太将参演本作。

Staff

原作：九瀬しき

脚本：さくのり限、伊澤理絵

制作人：山崎宏太（ABCテレビ）、清家優輝（ファインエンターテイメント）

监督：菊地健雄、桑島憲司

制作协力：ファインエンターテイメント

制作著作：ABCテレビ

Cast

天城恭一：速水もこみち

佐藤唯：松井愛莉

三島冴：田中道子

名取蒼：入江甚儀

石川麻美：片山萌美

藍田航之郎：平岡祐太

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