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声优歌手沼仓爱美将结束独唱歌手生涯

资讯 musquall 2019年11月26日 14:11

      周一（11月25日），声优歌手沼仓爱美宣布，她将在2月发售最后的专辑和举办最后的演唱会后结束独唱歌手生涯。之后，她还会继续声优工作。她的最后一张专辑《沼倉愛美 COMPLETE BEST『みんなで！』》，将收录她独唱歌手生涯的33首歌以及一首新歌《みんなで！》以及包含《みんなで！》等7首歌曲MV的蓝光盘。专辑将在2月12日发售。她的最后一场演唱会“沼倉愛美FINAL LIVE『みんなで！』”将于2月16日在东京丰洲PIT举办。她的粉丝俱乐部“AREA NU”也将在3月关闭。


声优歌手沼仓爱美将结束独唱歌手生涯 资讯 第1张

声优歌手沼仓爱美将结束独唱歌手生涯 资讯 第2张

      沼仓爱美神奈川县横滨市出生，声优事务所为ARTSVISION，唱片公司为Flying Dog。她声优代表作有《偶像大师》我那霸响、《偶像活动》藤堂尤里卡、《苍蓝钢铁的琶音》高雄、《恋爱研究所》仓桥莉子、《RAIL WARS!》樱井葵、《亚尔斯兰战记》亚尔佛莉德、《铳皇无尽的法夫纳》物部深月、《SHOW BY ROCK!!》莱托莉、《枪的假面舞会》朱藤依子、《粗点心战争》远藤沙耶、《魔法少女育成计划》波纹、《恋爱暴君》绯山茜等。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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