《一拳超人》第三部OVA的2分钟冒头视频播出

周五（11月22日），动画《一拳超人》在其官方网站开始播出动画第三部OVA《ジェノスと記憶喪失（杰诺斯与记忆丧失）》的2分钟冒头视频。







这部十分钟长度的OVA动画将会收录在动画第二季的第三卷蓝光/DVD中，于12月25日发售。



动画第二季的蓝光和DVD共六卷，从10月25日起每月发售一卷。



动画主要制作人员如下：



原作：ONE、村田雄介

监督：樱井亲良

系列构成：铃木智寻

角色设定：久保田誓

美术监督：池田繁美、丸山由纪子

色彩设计：店桥真弓

摄影监督：大河内喜夫

编辑：后藤正浩（REAL-T）

音响监督：岩浪美和

音乐：宫崎诚

片头曲：JAM Project《静寂のアポストル》

片尾曲：古川慎《地図が無くても戻るから》

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



埼玉 cv 古川慎

杰诺斯 cv 石川界人

蚊子女 cv 泽城美雪

音速的索尼克 cv 梶裕贵

战栗的龙卷 cv 悠木碧

KING cv 安元洋贵

地狱的吹雪 cv 早见沙织



《一拳超人（日语：ワンパンマン）》是日本网络漫画家ONE的幽默格斗漫画。漫画于2009年7月3日在他的个人网站开始连载，根据日本NHK2012年9月2日播出的“网络漫画革命”调查，《一拳超人》于该年观看总数超过1000万次。漫画“重制版”（作画：村田雄介）于集英社杂志《Young Jump Web Comics》2012年6月14日连载中。



由漫画改编的TV版动画第一季已经在2015年播出，共12话。





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