《情色漫画老师》番外篇漫画《山田妖精大老师的纯情恋爱饭》完结

周日（11月24日），角川杂志《月刊漫画电击大王》在其官方网站透露，轻小说《情色漫画老师》番外篇漫画《山田妖精大老师的纯情恋爱饭（日语：山田エルフ大先生の恋する純真ごはん）》将在11月27日出版的杂志2020年1月刊上完结。





这部番外篇漫画由优木すず作画，于杂志《月刊漫画电击大王》2018年9月刊开始连载。漫画单行本第二卷在8月10日出版。故事的主角是原作中的大人气角色轻小说家山田妖精。



原作轻小说《情色漫画老师（日文：エロマンガ先生）》由伏见司原作、神崎广插画。轻小说于2013年12月10日由电击文库出版第一卷。漫画版由rin作画，于2014年11月10日在角川杂志《月刊漫画电击大王》12月刊开始连载。



原作轻小说和伏见司之前的作品《我的妹妹不可能那么可爱》一样，是围绕着一对兄妹展开的。哥哥和泉正宗是一位高中生轻小说作家，他的妹妹和泉纱雾是个一整年没有离开房间的，有点儿自闭的少女。纱雾通过踩踏地板来指挥自己的哥哥做饭并送到自己的房间。政宗希望妹妹能够走出房间，因为他们俩个都是对方唯一的家人。



原作轻小说的改编动画于2017年4月在东京MX、BS11、栃木电视台、群马电视台、MBS和爱知电视台播出。TrySail为动画演唱片尾曲《adrenaline!!!》。组合ClariS为动画演唱片头曲《ヒトリゴト》。





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