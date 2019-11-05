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《乌龙派出所》作者秋本治获得日本紫绶褒章！

资讯 十月轻舞 2019年11月05日 12:09

　　日本漫画家、漫画《乌龙派出所》的作者秋本治获得紫绶褒章。

 《乌龙派出所》作者秋本治获得日本紫绶褒章！ 资讯 第1张

　　紫绶褒章（日语：紫绶褒章，英语：Medal with Purple Ribbon）是日本政府所颁发的褒章之一，授予学术、艺术、运动领域中贡献卓著的人，于1955年1月23日制定（政令7号），每年分别在春秋两季在东京都颁发。漫画家秋本治的代表作《乌龙派出所》（日语：「こちら葛飾区亀有公園前派出所」）连载40年，在日本漫画文化的发展方面有着突出功绩。令和元年秋季的褒章的获奖者包括秋本治在内共计754人以及25个团体。

《乌龙派出所》作者秋本治获得日本紫绶褒章！ 资讯 第2张

　　日本有一整套奖励制度，其中最富盛名的是日本文化勋章和褒章。日本褒章制度制定于1881年12月，褒章奖是奖励对社会做出特殊贡献的人，如置自身安危于度外，甚至不惜献出生命搭救他人者，授予其红绶褒章；对品德出众者，授予绿绶褒章；对为社会福利、公共事业作出杰出贡献者，授予蓝绶褒章。1918年，日本政府追加了把私有财产奉献给公共事业者，授予青绶褒章。据1955年7号政府令，对精通业务者授予黄绶褒章，对在学校、艺术领域有发明创作者授予紫绶褒章。不过，日本褒章制度实行以来，很少发售红绶、绿绶褒章。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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