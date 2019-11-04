动画《异种族风俗娘评鉴指南》公开主视觉图和声优名单

天原原作、masha负责作画的漫画《异种族风俗娘评鑑指南（异种族レビュアーズ）》即将动画化。官方日前公开了主视觉图和参演声优情报。
本作邀请到间岛淳司、小林裕介、富田美忧、汤浅かえで、M·A·O等人参与演出。
故事经常光顾提供大人服务的梦魔女郎店家的人类冒险者──史坦克，因为对於女性喜好的差异而与损友的好色妖精杰尔起了冲突。两人决定一较高下，并将其他种族都卷入其中……
【制作团队】
原作：天原、作画：masha
监督：小川优树
助监督：间岛崇寛
系列构成：笔安一幸
角色设定：うのまこと
美术监督：関野刚嗣（合同会社DIG）
色彩设计：歌川律子
撮影监督：世良隆光（トライパッド）
编 辑：三嶋章纪
音 乐：内东琴音
音响监督：ひらさわひさよし
音响効果：猪俣泰史
动画製作：パッショーネ
製 作：异种族レビュアーズ製作委员会
【声优】
スタンク：间岛淳司
ゼル：小林裕介
クリムヴェール：富田美忧
カンチャル：汤浅かえで
メイドリー：M·A·O
エルマ：小山百代
みー：礒部花凛
オクパ：日野まり
エルドリー：松嵜丽
アロエ：日笠阳子
ミルキー：加藤祐梨
ギニー：贯井柚佳
エルザ：小市眞琴
ピルティア：井泽诗织
ローナ：田中贵子
ティアプレート：高森奈津美
ミツエ：八百屋杏
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