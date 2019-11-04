动画《异种族风俗娘评鉴指南》公开主视觉图和声优名单

天原原作、masha负责作画的漫画《异种族风俗娘评鑑指南（异种族レビュアーズ）》即将动画化。官方日前公开了主视觉图和参演声优情报。

本作邀请到间岛淳司、小林裕介、富田美忧、汤浅かえで、M·A·O等人参与演出。





故事经常光顾提供大人服务的梦魔女郎店家的人类冒险者──史坦克，因为对於女性喜好的差异而与损友的好色妖精杰尔起了冲突。两人决定一较高下，并将其他种族都卷入其中……





【制作团队】

原作：天原、作画：masha

监督：小川优树

助监督：间岛崇寛

系列构成：笔安一幸

角色设定：うのまこと

美术监督：関野刚嗣（合同会社DIG）

色彩设计：歌川律子

撮影监督：世良隆光（トライパッド）

编 辑：三嶋章纪

音 乐：内东琴音

音响监督：ひらさわひさよし

音响効果：猪俣泰史

动画製作：パッショーネ

製 作：异种族レビュアーズ製作委员会

【声优】

スタンク：间岛淳司

ゼル：小林裕介

クリムヴェール：富田美忧

カンチャル：汤浅かえで

メイドリー：M·A·O

エルマ：小山百代

みー：礒部花凛

オクパ：日野まり

エルドリー：松嵜丽

アロエ：日笠阳子

ミルキー：加藤祐梨

ギニー：贯井柚佳

エルザ：小市眞琴

ピルティア：井泽诗织

ローナ：田中贵子

ティアプレート：高森奈津美

ミツエ：八百屋杏



