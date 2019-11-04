Hi, 请登录

动画《异种族风俗娘评鉴指南》公开主视觉图和声优名单

资讯 菜菜 2019年11月04日 00:22

天原原作、masha负责作画的漫画《异种族风俗娘评鑑指南（异种族レビュアーズ）》即将动画化。官方日前公开了主视觉图和参演声优情报。

动画《异种族风俗娘评鉴指南》公开主视觉图和声优名单 资讯

本作邀请到间岛淳司、小林裕介、富田美忧、汤浅かえで、M·A·O等人参与演出。


故事经常光顾提供大人服务的梦魔女郎店家的人类冒险者──史坦克，因为对於女性喜好的差异而与损友的好色妖精杰尔起了冲突。两人决定一较高下，并将其他种族都卷入其中……


【制作团队】

原作：天原、作画：masha

监督：小川优树

助监督：间岛崇寛

系列构成：笔安一幸

角色设定：うのまこと

美术监督：関野刚嗣（合同会社DIG）

色彩设计：歌川律子

撮影监督：世良隆光（トライパッド）

编　　辑：三嶋章纪

音　　乐：内东琴音

音响监督：ひらさわひさよし

音响効果：猪俣泰史

动画製作：パッショーネ

製　　作：异种族レビュアーズ製作委员会

 

【声优】

スタンク：间岛淳司

ゼル：小林裕介

クリムヴェール：富田美忧

カンチャル：汤浅かえで

メイドリー：M·A·O

エルマ：小山百代

みー：礒部花凛

オクパ：日野まり

エルドリー：松嵜丽

アロエ：日笠阳子

ミルキー：加藤祐梨

ギニー：贯井柚佳

エルザ：小市眞琴

ピルティア：井泽诗织

ローナ：田中贵子

ティアプレート：高森奈津美

ミツエ：八百屋杏

 


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论