动画《A3!》公开新视觉图

日本游戏厂商 Liber Entertainment Inc. 推出的男演员育成手机游戏《A3!》即将改编为动画。官方日前公开新一波视觉图，动画预计2020年1月播出。
《A3!》是一款女性向剧团养成手游，玩家将在游戏中成为剧团的团长兼“总监督”，召集帅气团员来拯救面临倒闭的剧团。通过搭配春、夏、秋、冬四个不同组合的成员，培养处在萌芽状态的剧团团员，让他们在小剧场的舞台上绽放自己的风采！
【制作团队】
原作：『A3!（エースリー）』
角色原案：冨士原良
监督：篠原启辅
副监督：中园真登
系列构成：ハヤシナオキ
人物设计・总作画监督：小松真梨子
美术监督：田辺浩子（草薙）
色彩设计：津守裕子
音响监督：滨野高年
音乐：横山 克・桥口佳奈
音乐制作：ポニーキャニオン
动画制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz
【声优】
佐久间咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木缀：西山宏太朗
茅ヶ崎至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅
皇天马：江口拓也
瑠璃川幸：土岐隼一
向坂椋：山谷祥生
斑鳩三角：广瀬大介
三好一成：小泽廉
摂津万里：沢城千春
兵头十座：武内骏辅
七尾太一：滨健人
伏见臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
月冈紬：田丸篤志
高远丞：佐藤拓也
御影密：寺岛惇太
有栖川誉：豊永利行
雪白东：柿原彻也
立花いづみ：名塚佳织
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