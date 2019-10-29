剧场版动画《巨虫列岛》明年1月上映，本预告片公开

周一（10月28日），剧场版动画《巨虫列岛》在其官方网站宣布，剧场版动画将于2020年1月10日在剧场上映。官方网站还公布了一张视觉图、主题曲演唱者，并播出了动画的本预告片。



视觉图



歌手东城阳奏将为动画演唱主题曲《Stellar》。



本预告片







动画主要声优如下：



织部睦美 cv M·A·O

成濑千岁 cv 立花理香

松冈步美 cv 福圆美里

三浦真美 cv 麻仓桃

神野美铃 cv 高桥智秋

伊能爱 cv 久保由利香

甲斐和彦 cv 江口拓也

上條アツシ cv 驹田航

榎稻穂 cv 井上麻里奈



动画主要制作人员如下：



总监督：高桥丈夫

监督：龙轮直征

脚本：森田繁

角色设计：野口孝行、出云誉明

道具设计：福岛达也

美术监督：宫本实生

CG监督：山田太郎

音乐：铃木晓也（Team-MAX）、Johannes Nilsson（Team-MAX）

音响监督：立石弥生

动画制作：Passione

发行：KLOCKWORX



OVA动画《巨虫列岛》将作为漫画《巨虫列岛》第六卷动画特别版的内容发售，特别版是只接受预约的限定商品。这一卷在6月20日发售。



动画改编自藤见泰高与REDICE合作的漫画《巨虫列岛》。漫画于2014年开始在秋田书店漫画网站“Champion Cross”，之后漫画转移至同社免费漫画网站“Manga Cross”上继续连载。2018年12月27日起，由于REDICE成员健康问题，广濑周接替担任作画。



故事简介：



女高中生织部睦美等人在休学旅行中遭遇空难，漂到了一座孤岛上，而这座岛上，居然有着各种巨大的昆虫！还只是一群高中生的他们，能从这座地狱般的岛上逃出生天吗？





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