《魔神英雄传》新企划《七魂的龙神丸》宣传片播出

周一（10月28日），《魔神英雄传》新企划《七魂的龙神丸》在其官方网站开始播出新作动画的宣传片。宣传片在上周五至周日的现场活动中首先播出。







上周五（10月25日），官方网站也公布了新作动画的制作人员。



监督：神志那弘志（Studio Live）

角色设计：牧内ももこ（Studio Live）

机械设计：ASTRAYS

美术监督：池田繁美、丸山由紀子（ATELIER MUSA）

音响监督：藤野贞义

企画协力：BANDAI SPIRITS

制作：Sunrise



新作动画以2018年播出的30周年纪念企划中登场的新魔神为中心，六台魔神集体环绕周围的设计。官网中提出“2020年春 新的冒险开始”的预告。



《魔神英雄传（魔神英雄伝ワタル）》系列是由日本日升动画公司于1988年制作的机器人动画，导入当时流行的角色扮演游戏要素，并将机器人设计成新颖的三头身比例，作品内容与商业成果都相当成功。故事描述传说中的救世主转世“战部渡”被传送至异世界的“创界山”。他驾驶着巨大魔神“龙神丸”，与伙伴们一同讨伐多恶达军团，背负起让创界山的彩虹再度恢复色彩的使命。





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