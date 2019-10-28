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《为美好的世界献上祝福》番外篇《为美好的世界献上日常》完结

资讯 musquall 2019年10月28日 15:22

     周六（10月26日）出版的角川杂志《月刊漫画Alive》今年12月刊刊登了轻小说《为美好的世界献上祝福》番外篇漫画《为美好的世界献上日常（日语：この素晴らしい世界に日常を！）》最终话，宣告这部外传完结

《为美好的世界献上祝福》番外篇《为美好的世界献上日常》完结 资讯

     番外篇漫画《为美好的世界献上日常》由染宮すずめ负责作画。漫画于角川杂志《月刊漫画Alive》2016年11月刊开始连载。角川在2017年10月出版了漫画单行本第二卷。这部喜剧漫画讲述了原作里的主角们的日常生活。

     染宮すずめ还在为轻小说《为美好的世界献上祝福》的另外一部番外篇漫画《找面具恶魔指点迷津!》。

     轻小说《为美好的世界献上祝福！（日文：この素晴らしい世界に祝福を!）》由晓なつめ于2013年开始连载。漫画版由晓なつめ原作、三嶋黑音角色原案、渡真仁作画，在角川富士见书房杂志《月刊Dragon Age》2014年10月刊开始连载。动画第一季于2016年1月至3月播出，第二季于2017年1月至3月播出。剧场版动画《この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説（暂译：为美好的世界献上祝福！红传说）》已经于2019年8月30日在日本上映普通版本，剧场版动画也从10月4日起在日本上映4DX版。

      这部喜剧轻小说的男主角是一个喜爱ACG的家里蹲少年佐藤和真。然而一场交通事故将他这短暂的人生带到了终点。或许本应该是这样。当他再次醒来时，他的眼前出现的是自称女神的美少女。而转生到异界的和真开始为了生活而努力工作！但是原本只想安稳度日的和真，却因为女神而接二连三引发问题，甚至连魔王军都盯上他了!?


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。载请注明作者及出处。

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