Boichi将创作漫画《Dr.Stone 新石纪》的番外篇作品

今日（10月21日）出版的集英社杂志《周刊少年Jump》今年第47期宣布，漫画创作者Boichi将为其漫画《Dr.Stone 新石纪》独自创作一部番外篇作品。这部番外篇的主角是原作主角千空的父亲石神百夜，番外篇名为《Dr.Stone reboot：百夜》。番外篇将会从10月28日出版的下一期杂志开始连载。



漫画《Dr.Stone 新石纪》由稻垣理一郎原作、Boichi作画，于2017年3月6起开始在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载。



原作漫画依然会在杂志《周刊少年Jump》上连载。这也是杂志首次同时刊登原作和番外篇作品。



由漫画改编而来的TV版动画已经于今年7月5日起在东京MX及其他电视台播出。



动画主要制作人员如下：



原作：稻垣理一郎、Boichi（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：饭野慎也

总编剧、剧本：木户雄一郎

角色设计：岩佐裕子

音乐：加藤达也、堤博明、YUKI KANESAKA

动画制作：TMS Entertainment



动画主要声优如下：



千空 cv 小林裕介

大木大树 cv 古川慎

小川杠 cv 市之濑加那

狮子王司 cv 中村悠一

克罗姆 cv 佐藤元

琥珀 cv 沼仓爱美

金狼 cv 前野智昭

银狼 cv 村濑步

琉璃 cv 上田麗奈

西瓜 cv 高橋花林

浅雾幻 cv 河西健吾

卡瑟吉 cv 麦人





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