动画《放学后海堤日志》2020年4月播出，动画工房负责制作

今日（10月15日），TV版动画《放学后海堤日志（日语：放課後ていぼう日誌）》在其官方网站公布了动画的主要制作人员、先行视觉图，并确定动画将在2020年4月播出。





动画主要制作人员如下：



原作：小坂泰之

监督：大隈孝晴

系列构成：志茂文彦

角色设计：熊谷胜弘

动画制作：动画工房



动画改编自小坂泰之的同名漫画《放学后海堤日志（日语：放課後ていぼう日誌）》。今年4月出版的秋田书店杂志《Young Champion烈》今年第五期透露，小坂泰之的这部漫画确定将进行被改编成TV版动画。



小坂泰之于2017年2月起开始连载这部漫画，这部漫画也是他的第一部作品。秋田书店在4月19日出版了漫画单行本第四卷。漫画单行本第五卷将在本周五（10月18日）出版。



故事围绕着女子高中生阳渚和她的三个小伙伴展开。阳渚是一个喜欢手工艺的室内派。为了继续高中学业，她来到了一座海边城市。在那，她遇到了正在沿着海堤散步的学姐们，并加入了她们那神秘的“海堤部”。阳渚不喜欢海洋生物，但她还是和其他人一起钓鱼并吃掉它们。慢慢地，阳渚开始喜欢上这些海洋生物。





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