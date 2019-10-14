宫条可留奈暗示漫画《弩 杀戮箴言》会有第二部

周六（10月12日）出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》今年11月刊刊登了漫画家宫条可留奈漫画《弩杀戮箴言（日语：弩アホリズム）》的最终话，宣告了这部漫画完结。不过，根据宫条可留奈在漫画评论的留言，这一话只是漫画“Part1.5”的最终话。



9月12日出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》今年10月刊曾透露，漫画《弩 杀戮箴言》将在杂志11月刊上完结。漫画单行本第二卷、第三卷既最终卷都将在今年冬季发售。



这部漫画是宫条可留奈漫画《杀戮箴言》的新篇。漫画于2018年6月起在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》上连载。史克威尔艾尼克斯在今年2月22日出版了漫画单行本第一卷。《杀戮箴言》的另一部新篇《堕杀戮箴言》也画于2018年6月起在史克威尔艾尼克斯漫画网站Gangan Online连载。这部漫画由宫条可留奈原作、原案，田中ひかる作画。



《杀戮箴言》的故事发生在唯有能看见空中岛屿的学生才能入学，全员住宿制的男女合校楢鹿高级中学。学生只要能顺利从学校毕业，前途将一片光明。然而，学校会让学生使用自身持有的文字接受名为“神蚀”的考验。一心想过快乐的高中生活的主角六道黄叶所入读的楢鹿高级中学，他也要接受名为“神蚀”的考验。





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