SHAFT将制作动画《Assault Lily》

周六，多媒体企划《Assault Lily》在其官方推特宣布，动画工作室SHAFT将负责制作TV版动画《Assault Lily》。这个多媒体企划基于玩偶制造商Azone国际和创意集团acus在2013年构想的1/12可动玩偶。



这部动画的主题是武装美少女在战场上舞动。动画官方的宣传语写到“花之狂诗曲在前线舞动”。



动画的声优将会是舞台剧《Assault Lily: League of Guardians》的演员。舞台剧将在明年1月9日至15日公演。



动画声优及舞台剧演员如下：



一柳梨璃 cv 赤尾ひかる









白井夢結 cv 夏吉ゆうこ



楓・J・ヌーベル cv 井澤美香子



二川二水 cv 西本りみ



安藤鶴紗 cv 紡木吏佐



吉村・Thi・梅 cv 岩田陽葵



郭神琳 cv 星守紗凪



王雨嘉 cv 遠野ひかる



ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス cv 高橋花林



动画主要制作人员如下：



原作：尾花泽轩荣（acus）

监督：佐伯昭志

角色设计：细居美惠子

动画制作：SHAFT

出品：Assault Lily Project





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