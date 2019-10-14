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SHAFT将制作动画《Assault Lily》

资讯 musquall 2019年10月14日 14:04

      周六，多媒体企划《Assault Lily》在其官方推特宣布，动画工作室SHAFT将负责制作TV版动画《Assault Lily》。这个多媒体企划基于玩偶制造商Azone国际和创意集团acus在2013年构想的1/12可动玩偶。

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第1张

      这部动画的主题是武装美少女在战场上舞动。动画官方的宣传语写到“花之狂诗曲在前线舞动”。

      动画的声优将会是舞台剧《Assault Lily: League of Guardians》的演员。舞台剧将在明年1月9日至15日公演。

动画声优及舞台剧演员如下：

一柳梨璃 cv 赤尾ひかる


SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第2张


白井夢結 cv 夏吉ゆうこ

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第3张

楓・J・ヌーベル cv 井澤美香子

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第4张

二川二水 cv 西本りみ

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第5张

安藤鶴紗 cv 紡木吏佐

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第6张

吉村・Thi・梅 cv 岩田陽葵

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第7张

郭神琳 cv 星守紗凪

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第8张

王雨嘉 cv 遠野ひかる

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第9张

ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス cv 高橋花林

SHAFT将制作动画《Assault Lily》 资讯 第10张

动画主要制作人员如下：

原作：尾花泽轩荣（acus）
监督：佐伯昭志
角色设计：细居美惠子
动画制作：SHAFT
出品：Assault Lily Project


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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