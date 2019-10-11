TV版动画《神推登上武道馆我就死而无憾》新宣传片解禁，偶像舞菜声优公布

今日（10月11日），TV版动画《神推登上武道馆我就死而无憾》在其官方网站开始播出动画的最新新宣传片。新宣传片公布了动画中偶像舞菜的声优立花日菜。舞菜是地下偶像组合ChamJam的成员，但她人气垫底。











动画新的关键视觉图

之前播出的宣传片







动画全长12话，将在2020年1月播出，具体播出时间如下：



TBS：2020年1月9日（周四）起每周四25:28～

BS-TBS：2020年1月11日（周六）起每周六26:00～



动画主要声优如下：



绘里飘 cv 法伊鲁兹·爱

舞菜 cv 立花日菜

熊佐 cv 前野智昭

基 cv 山谷祥生



动画主要制作人员如下：



监督：山本裕介

系列构成：赤尾凸

角色设计：下谷智之、米泽优

次要角色设计：西畑步美

CG监督：生原雄次

色彩设计：藤木由香里

美术监督：益田健太

美术设定：藤濑智康

摄影监督：浅村彻

编辑：内田惠

音响监督：明田川仁

音响效果：上野励

音乐：日向萌

动画制作：8-bit



动画改编自平尾アウリ创作的同名漫画。平尾アウリ于2015年起在在线漫画网站“COMICリュウ”上连载这部漫画，德间书店在去年12月出版了漫画单行本第五卷。漫画于2018年5月宣布了动画化的消息。



故事简介：



绘里在郊野 Live 上看到舞菜的表演后就对其一见倾心，成为一名重视的舞菜推，绘里本人对于舞菜的狂热就是“对自己的人生来说，与舞菜的每分每秒都是必需品”，绘里打工的所有收入都花在了支持舞菜身上。实际上绘里就是传说中的一个人推起一个偶像的顶级偶像宅。而舞菜之所以粉丝比较少，也多少是由于绘里的过于狂热，绘里在粉丝群体中也是个知名人物，甚至可以看到舞菜就能现场喷鼻血。



而作为偶像的舞菜其实不太擅长对应如此狂热的绘里，面对绘里舞菜自己会非常的紧张无法好好说话，导致绘里以为舞菜对自己很冷淡，但实际上舞菜很喜欢自己的狂热粉丝绘里，绘里的狂热应援成为了舞菜坚持做偶像的支柱，不过舞菜对于偶像这份工作有着非常高的自觉，所以会压抑自己的感情。





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