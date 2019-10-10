动画《刺客守则》两名追加声优公布

周三（10月9日），TV版动画《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》在其官方网站公布了两名追加声优，白夜骑兵团成员ブラック＝マディア（布拉克·马迪雅）由德井青空配音、圣弗里德斯韦德女子学院的三年级学生シェンファ＝ツヴィトーク（神华·茨维托克）由濑户麻沙美配音。





布拉克·马迪雅 cv 德井青空

神华·茨维托克 cv 濑户麻沙美



动画主要制作人员如下：



原作：天城ケイ（Fantasia文库）

原作插画：ニノモトニノ

监督：相浦和也

系列构成：赤尾凸

角色设计、总作画监督：吉川真帆

次要角色设计、总作画监督：齐藤佳子

美术监督：松本实希子（Studio风雅）

色彩设计：小山知子（Fine Colors）

摄影监督：宫坂凌平（Raretrick）

CG监督：柴田涉（EMT2）

编辑：泷川三智（REAL-T）

音响监督：本山哲

音响制作：HALF H·P STUDIO

动画制作：EMT SQUARED



组合Run Girls, Run!将为动画演唱片头曲《Share the light》，角色梅莉达的声优楠木灯将为动画演唱片尾曲《異人たちの時間》。



动画主要声优如下：



库法 cv 小野友树

梅莉达 cv 楠木灯

爱丽丝 cv 石川由依

萝赛蒂 cv 薮内满里奈

涅尔娃·马尔堤吕 cv 佐仓绫音

谬尔·拉·摩尔 cv 内田真礼

莎拉夏·席克萨尔 cv 和气杏未

威廉·金 cv 铃木达央

老爹 cv 森川智之



动画计划在今日（10月10日）起在东京MX、BS日电视台和AT-X播出。具体播出时间如下：



TOKYO MX：2019年10月10日（周四）起每周四24:00～

サンテレビ：2019年10月10日（周四）起每周四24:30～

BS日テレ：2019年10月10日（）起每周四25:00～

AT-X：2019年10月10日（周四）起每周四23:30～





动画改编自由天城ケイ原作、ニノモトニノ插画的轻小说《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》。轻小说于2016年开始出版。轻小说获得了第28届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由加藤よし江作画，于2017年5月起在集英社杂志《Ultra Jump》上连载。



在2018年10月21日的活动“Fantasia文库大感谢祭2018”上，轻小说《刺客守则》宣布将进行动画化改编。



故事简介：



只有贵族拥有与怪物战斗的力量“魔力”的世界。青年库珐为了找出虽生于公爵家，却是无才少女的梅丽塔的才能，作为家庭教师被派遣来教导她。库珐同时还有着“如果她没有才能的话，就暗杀掉——”这样的里任务……。





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