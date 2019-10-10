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剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映

资讯 musquall 2019年10月10日 11:01

      周三（10月9日），剧场版动画《高校舰队》在其官方网站公布了剧场版动画的6名追加声优主题曲演唱者，并宣布剧场版动画将在2020年1月18日上映。

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第1张

追加声优如下：

大和舰长宫里十海 cv 高桥未奈美

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第2张


大和副长能村进爱 cv 长绳麻理亚

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第3张

信浓舰长阿部亚澄 cv 楠木灯

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第4张

信浓副长河野燕 cv 天野聡美

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第5张

纪伊舰长千叶沙千帆 cv 富田美尤

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第6张

纪伊副长野际启子 cv 铃代纱弓

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第7张

      在为TV版动画演唱了主题曲后，组合TrySail还将为剧场版动画演唱主题曲。

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第8张

      剧场版动画改编自漫画家あっと担任角色原案的作品《高校舰队》。原作讲述了在大部分国土被水淹没的日本，志愿成为保护海洋安全的“蓝色人鱼”的少女们在海洋学院的故事。在这部新剧场版中，少女们遇到了新的危机。

剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映 资讯 第9张

动画主要制作人员如下：

原案：铃木贵昭
角色原案：あっと
总监督：信田悠
监督：中川淳
脚本：铃木贵昭・冈田邦彦
角色设计・总作画监督：中村直人
角色设计助理：渡边敬介
色彩设计：池田ひとみ　　
美术设定：成田伟保（草薙）　　
美术监督：金井真悟（草薙）
3DCGI监督：宫风慎一（グラフィニカ）　　　　
音乐：小森茂生（F.M.F）
动画制作：A-1 Pictures


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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