剧场版动画《高校舰队》追加声优公布，1月18日上映

周三（10月9日），剧场版动画《高校舰队》在其官方网站公布了剧场版动画的6名追加声优、主题曲演唱者，并宣布剧场版动画将在2020年1月18日上映。



追加声优如下：



大和舰长宫里十海 cv 高桥未奈美





大和副长能村进爱 cv 长绳麻理亚



信浓舰长阿部亚澄 cv 楠木灯



信浓副长河野燕 cv 天野聡美



纪伊舰长千叶沙千帆 cv 富田美尤



纪伊副长野际启子 cv 铃代纱弓



在为TV版动画演唱了主题曲后，组合TrySail还将为剧场版动画演唱主题曲。



剧场版动画改编自漫画家あっと担任角色原案的作品《高校舰队》。原作讲述了在大部分国土被水淹没的日本，志愿成为保护海洋安全的“蓝色人鱼”的少女们在海洋学院的故事。在这部新剧场版中，少女们遇到了新的危机。



动画主要制作人员如下：



原案：铃木贵昭

角色原案：あっと

总监督：信田悠

监督：中川淳

脚本：铃木贵昭・冈田邦彦

角色设计・总作画监督：中村直人

角色设计助理：渡边敬介

色彩设计：池田ひとみ

美术设定：成田伟保（草薙）

美术监督：金井真悟（草薙）

3DCGI监督：宫风慎一（グラフィニカ）

音乐：小森茂生（F.M.F）

动画制作：A-1 Pictures





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

