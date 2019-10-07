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手游《影之诗》宣布TV动画化 视觉图公开

资讯 十月轻舞 2019年10月07日 18:25


　　Cygames公司开发的对战式线上卡牌游戏《影之诗》宣布TV动画化。设计视觉图、主要制作人员信息公开。

 手游《影之诗》宣布TV动画化 视觉图公开 资讯 第1张

　　游戏《影之诗》（「Shadowverse（シャドウバース）」）2016年6月上线、目前包含日语在内共有9国语言版本、累计下载量超过2100万次。为了提高游戏的竞技性，公司举行了奖金超过1亿日元的世界大赛，并建立职业联盟参与电子竞技。此次公开的设计视觉图采用与原作的黑暗幻想氛围不同的笔触、红发少年与闪耀的龙交相辉映。

 手游《影之诗》宣布TV动画化 视觉图公开 资讯 第2张

　　动画由曾制作《编舟记》《妹妹公主》《宝石宠物Lady》的ZEXCS负责。导演川口敬一郎、系列构成矶崎轮太郎、赤尾でこ担当。

 

【STAFF】

监督：川口敬一郎

系列构成：磯崎轮太郎、赤尾でこ

角色原案：ぽんず、久方综司

角色设计：原田大基

副角色设计：新田靖成

Follower设计主任：北川大辅

战斗概念设计：长屋诚志郎

道具设计：岩永悦宜

色彩设计：佐藤直子、品地奈々绘

美术监督：根本邦明

美术设定：须江信人、多田周平

特殊効果：チーム・タニグチ

Monitor Graphics：flapper3

3DCG监督：神谷贵浩（アイラ・ラボラトリ）、川谷啓介（DEEN digital）

摄影监督：浅川茂辉

编集：平木大辅

音响监督：饭田里树

音乐：池赖广

音响制作：ソニルード

动画制作：ZEXCS

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


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