《异世界四重奏》第2期视觉图&PV公开 《盾之勇者》参战

TV动画《异世界四重奏》第2期将于2020年1月开播，关键视觉图和PV公开。

《异世界四重奏》由STUDIO PUYUKAI负责制作，是将《OVERLORD》、《为美好的世界献上祝福！》、《Re：从零开始的异世界生活》、《幼女战记》四部异世界轻小说的角色Q版化的电视动画作品，动画第1期于2019年4月9日在TOKYO MX首播，全12话。

在动画第2期中，同样以异世界为题材的《盾之勇者成名录》中的角色将作为嘉宾参战。

角色配音

《OVERLORD》

安兹·乌尔·恭：日野聪

雅儿贝德：原由实

夏提雅·布拉德弗伦：上坂堇

亚乌菈·贝拉·菲欧拉：加藤英美里

马雷·贝罗·菲欧雷：内山夕实

迪米乌哥斯：加藤将之

科塞特斯：三宅健太

仓助：渡边明乃

《为美好的世界献上祝福！》

佐藤和真：福岛润

阿库娅：雨宫天

惠惠：高桥李依

达克妮斯：茅野爱衣

粗暴者：稻田彻

《Re：从零开始的异世界生活》

菜月昴：小林裕介

爱蜜莉雅：高桥李依

帕克：内山夕实

雷姆：水濑祈

拉姆：村川梨衣

碧翠丝：新井里美

罗兹瓦尔：子安武人

《幼女战记》

谭雅·提古雷查夫：悠木碧

维多利亚·伊娃诺娃·谢列布亚科夫：早见沙织

马特乌斯·约翰·拜斯：滨野大辉

沃伦·格兰兹：小林裕介

威利巴尔德·凯尼希：笠间淳

莱纳·诺伊曼：林大地

埃里希·冯·雷鲁根：三木真一郎

库尔特·冯·卢提鲁德夫：玄田哲章

汉斯·冯·杰图亚：大冢芳忠 [4]

阿德海特·冯·修格鲁：飞田展男

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