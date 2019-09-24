Hi, 请登录

小籔千丰加盟剧场版动画《圣诞老人公司》

资讯 十月轻舞 2019年09月24日 10:35


　　剧场版动画《圣诞老人公司~圣诞节的秘密~》将于11月29日在日本上映，日本搞笑艺人小籔千丰作为可做声优加盟。

 小籔千丰加盟剧场版动画《圣诞老人公司》 资讯 第1张

　　《圣诞老人公司~圣诞节的秘密~》（日文：「サンタ・カンパニー ～クリスマスの秘密～」）讲述了讨厌圣诞节的女孩“ノエル”知晓了“圣诞老人公司”的存在、加入这一公司后开始的故事。这是一部糸曾贤志导演执导的原创作品、旭Production制作、女主角“ノエル”由花泽香菜配音。小籔千丰配音的时拥有红色鼻子、传说中的驯鹿之孙“鲁道夫三世”。电影主题曲由茅原实里演唱。

 小籔千丰加盟剧场版动画《圣诞老人公司》 资讯 第2张

剧情简介

　　ノエル非常讨厌圣诞节。父母离婚了，和他住在一起的父亲也忙于工作。也没有朋友找他玩的ノエル，今年也是一个人闷闷不乐地回到横滨的老家，却不知为何，一家名为“圣诞老人公司”的企业正在扩大化。

　　圣诞老人竟然是从属于公司组织。众多的圣诞老人在惊讶的ノエル面前飞驰而过。

　　并且知道了圣诞节的各种各样的运作规程的ノエル，在那里遇到的同龄孩子们的感染下，决定加入圣诞老人公司。

　　为了进入公司的考试、派发礼物的冒险、途中还与逼近的ムック战斗，经历各种各样困境的ムック悟道出的工作的意识是……！

　　这是一个关于圣诞节，有点不可思议却有非常闪耀的隐秘故事。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论