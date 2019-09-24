小籔千丰加盟剧场版动画《圣诞老人公司》





剧场版动画《圣诞老人公司~圣诞节的秘密~》将于11月29日在日本上映，日本搞笑艺人小籔千丰作为可做声优加盟。

《圣诞老人公司~圣诞节的秘密~》（日文：「サンタ・カンパニー ～クリスマスの秘密～」）讲述了讨厌圣诞节的女孩“ノエル”知晓了“圣诞老人公司”的存在、加入这一公司后开始的故事。这是一部糸曾贤志导演执导的原创作品、旭Production制作、女主角“ノエル”由花泽香菜配音。小籔千丰配音的时拥有红色鼻子、传说中的驯鹿之孙“鲁道夫三世”。电影主题曲由茅原实里演唱。

剧情简介

ノエル非常讨厌圣诞节。父母离婚了，和他住在一起的父亲也忙于工作。也没有朋友找他玩的ノエル，今年也是一个人闷闷不乐地回到横滨的老家，却不知为何，一家名为“圣诞老人公司”的企业正在扩大化。

圣诞老人竟然是从属于公司组织。众多的圣诞老人在惊讶的ノエル面前飞驰而过。

并且知道了圣诞节的各种各样的运作规程的ノエル，在那里遇到的同龄孩子们的感染下，决定加入圣诞老人公司。

为了进入公司的考试、派发礼物的冒险、途中还与逼近的ムック战斗，经历各种各样困境的ムック悟道出的工作的意识是……！

这是一个关于圣诞节，有点不可思议却有非常闪耀的隐秘故事。

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