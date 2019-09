Naughty Dog宣布将在9月25日播出的PlayStation直播节目「State of Play」中公开开发中的新作《最后生还者 二部曲(The Last of Us Part II)》的最新消息。《最后生还者 二部曲》在2016年12月初次露面,期间曾在2017年PGW与2018年E3公布过两段宣传影片,但没有公布过具体内容。

新作故事接续前作,在因变种真菌感染而陷入末日的美国,经历无数生死关头的少女艾莉将在这个残酷世界再度展开求生冒险。