樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》

动画《苍穹之法芙娜 The Beyond》第4话、第5话、第6话PV公开,追加演员公布。樱井孝宏出演マレスペロ(马里斯佩罗)、冈本信彦出演ケイオス・バートランド(凯奥斯・巴特兰多)。

新PV除了紧张激烈的战斗场面还描绘了大家的上学休闲日常。《苍穹之法芙娜》的YouTnbe频道9月21日开通。从2004年《苍穹之法芙娜》TV动画第1季到2015年播出的《苍穹之法芙娜EXODUS》,包括TV系列及剧场版开放之日起至11月7日顺次公开。

《苍穹之法芙娜》是XEBEC制作的日本电视动画作品。2004年7月至12月,在东京电视台播出。2005年,制作了TV特别篇《苍穹之法芙娜 RIGHT OF LEFT》。2010年制作了剧场版《苍穹之法芙娜 HEAVEN AND EARTH》。2015年播出了TV第二季《苍穹之法芙娜 EXODUS》。新作《苍穹之法芙娜THE BEYOND》全12话全部在剧场上映。

该系列作品以“岛、机器人、群像剧、少年少女”为关键词,作为原创动画而企划制作。在近未来,由于未知的生命体菲斯特姆(FESTUM)的侵略而陷入人类存亡危机的地球上,以南半球的孤岛“龙宫岛”为主要舞台,少年少女们驾驶着巨大机器人“法芙娜”守护着岛。

