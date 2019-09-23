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樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》

资讯 十月轻舞 2019年09月23日 10:37

　　动画《苍穹之法芙娜 The Beyond》第4话、第5话、第6话PV公开，追加演员公布。樱井孝宏出演マレスペロ（马里斯佩罗）、冈本信彦出演ケイオス・バートランド（凯奥斯・巴特兰多）。

 樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第1张

　　新PV除了紧张激烈的战斗场面还描绘了大家的上学休闲日常。《苍穹之法芙娜》的YouTnbe频道9月21日开通。从2004年《苍穹之法芙娜》TV动画第1季到2015年播出的《苍穹之法芙娜EXODUS》，包括TV系列及剧场版开放之日起至11月7日顺次公开。

 

樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第2张

樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第3张

　　《苍穹之法芙娜》是XEBEC制作的日本电视动画作品。2004年7月至12月，在东京电视台播出。2005年，制作了TV特别篇《苍穹之法芙娜 RIGHT OF LEFT》。2010年制作了剧场版《苍穹之法芙娜 HEAVEN AND EARTH》。2015年播出了TV第二季《苍穹之法芙娜 EXODUS》。新作《苍穹之法芙娜THE BEYOND》全12话全部在剧场上映。

樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第4张

　　该系列作品以“岛、机器人、群像剧、少年少女”为关键词，作为原创动画而企划制作。在近未来，由于未知的生命体菲斯特姆（FESTUM）的侵略而陷入人类存亡危机的地球上，以南半球的孤岛“龙宫岛”为主要舞台，少年少女们驾驶着巨大机器人“法芙娜”守护着岛。

 樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第5张樱井孝宏&冈本信彦加盟《苍穹之法芙娜 The Beyond》 资讯 第6张

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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