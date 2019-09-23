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动画《排球少年》第4期花江夏树&宫野真守加盟

资讯 十月轻舞 2019年09月23日 10:15

　　根据日本漫画家古馆春一原作漫画改编的TV动画《排球少年》第4期的标题为《排球少年！！ TO THE TOP》，新视觉图公开。

 动画《排球少年》第4期花江夏树&宫野真守加盟 资讯 第1张

　　9月22日在日本千叶县舞滨Amphitheater举行的《排球少年》舞台活动「ハイキュー!! 新シリーズキックオフイベント～全国大会（オレンジコート）への道～」上公布了这一消息。第4期描绘了影山所参加的全日本青年队强化合宿的故事。而合宿中也迎来了新角色登场。欧台高中的星海光来（ほしうみこうらい）由花江夏树配音、稲荷崎高中的宫侑（みやあつむ）由宫野真守配音。

 

动画《排球少年》第4期花江夏树&宫野真守加盟 资讯 第2张

动画《排球少年》第4期花江夏树&宫野真守加盟 资讯 第3张

故事内容

　　小时候，日向翔阳从电视上看见了排球比赛，乌野高中的一名小个子在球场上的英姿，简直就是个“小巨人”，翔阳对此印象非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球社不够人数，只好默默等待，后来在终于有新成员后，参与了第一次也是最后一次的比赛，不幸对决了最强队伍，结果当然落败。单凭自己的话，是绝对无法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了…...为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，为了实现成为“小巨人”的排球梦想！

 动画《排球少年》第4期花江夏树&宫野真守加盟 资讯 第4张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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