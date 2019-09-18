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舞台剧版《第一神拳》演职人员大公开！

资讯 十月轻舞 2019年09月18日 11:06


　　日本漫画家森川让次的漫画作品《第一神拳》改编身为舞台剧《real fighting 第一神拳 The Glorious Stage!!》公布演职人员及公演信息。

 舞台剧版《第一神拳》演职人员大公开！ 资讯 第1张

　　故事主人公幕之内一步由后藤恭路出演。一步的对手宫田一郎由泷泽谅出演、千堂武士由松田凌出演、一步的前辈拳击手鹰村守由泷川广大出演、一步所属拳馆的会长鸭川源二由高木涉出演。此外、松本宽也、冈本悠纪、盐田康平、高桥奎仁、桥本真一等也参演本作。舞台剧将于2020年1月31日至2月9日在东京・品川プリンスホテルのステラボール上演。

 舞台剧版《第一神拳》演职人员大公开！ 资讯 第2张

　　漫画《第一神拳》（日文：「はじめの一歩」）自1989年起在周刊少年Magazine上连载，讲述了曾经内向受人欺负的少年幕之内一歩遇到了拳击，努力成为拳击冠军的故事。单行本125卷发售中，累计共出售9600多万册，2000年曾经TV动画化。此次舞台剧的创作及演出由动画版一步的声优喜安浩平担任。

 舞台剧版《第一神拳》演职人员大公开！ 资讯 第3张

内容概要 

　　家中经营钓鱼船、总是被欺负的少年幕之内一歩，和后来成为世界冠军的鹰村守相遇，开启了拳击的人生。以描写进入鸭川会馆，努力成为伟大拳手的故事。特色是仔细地描写了同伴与对手间的战斗，成为长期连载作品，是平成时代代表‘周刊少年Magazine’的看板漫画之一。各话以“Round.○○”的连续数字作区隔，在Fan Book也以“R109”之类的方式记载。



CAST

幕之内一歩：后藤恭路

宮田一郎：泷泽谅

千堂武士：松田凌

鷹村守：泷川广大

伊达英二：松本宽也

间柴了：冈本悠纪

青木胜：盐田康平

木村达也：高桥奎仁

速水龙一：桥本真一

冴木卓麻：山口大地

ヴォルグ・ザンギエフ：才川コージ

梅沢正彦：神坂优心

间柴久美：未来

幕之内宽子：久下恵美

鸭川源二：高木渉

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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