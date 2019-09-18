动画《新水果篮子》新声优公布，丰崎爱生加盟

周二（9月17日），动画《新水果篮子》在其官方网站公布了一名新声优，人气声优丰崎爱生将加盟动画，她将为角色草摩依铃配音，该角色将在9月25日播出的第25话既第一季最终话首次登场。草摩依铃由于某个原因和父母不和，现在住在乐罗家里，她不怎么上学，在她背上有个醒目的疤。



草摩依铃 cv 丰崎爱生



动画《新水果篮子》已经在4月5日正式播出。



动画《新水果篮子》会包含原作漫画全部的内容，新动画的制作人员和声优也是全新的。



动画主要制作人员如下：



原作、总监修：高屋奈月《水果篮子》（白泉社・花与梦COMICS）

监督：井端义秀

总编剧：岸本卓

角色设计：进藤优

动画制作：TMS Entertainment



动画主要声优如下：



本田透 cv 石见舞菜香

草摩由希 cv 岛崎信长

草摩夹 cv 内田雄马

草摩紫吴 cv 中村悠一

鱼谷卯绪 cv 种崎敦美

花岛咲 cv 佐藤聪美

草摩乐罗 cv 钉宫理惠

草摩红叶 cv 潘惠美

草摩泼春 cv 古川慎

草摩羽鸟 cv 兴津和幸

草摩绫女 cv 樱井孝宏

草摩利津 cv 河西健吾

草摩灯路 cv 大地叶

草摩杞纱 cv 上田丽奈

草摩慊人 cv 坂本真绫

本田今日子 cv 泽城美雪

皆川素子 cv M・A・O

草摩藉真 cv 森川智之

草摩依铃 cv 丰崎爱生



动画《水果篮子》改编自高屋奈月的同名漫画。高屋在1998年至2006年在白泉社杂志《花与梦》上连载漫画《水果篮子》。漫画共有单行本12卷。漫画曾在2001年被改编成TV版动画。



高屋于2015年9月起在免费漫画网站“花LaLa online”上连载《水果篮子》的续集《水果篮子 Another》。她在2017年8月将漫画《水果篮子 Another》移籍至白泉社“漫画公园”网站和APP。



漫画《水果篮子 Another》发生在原作数十年以后，名叫彩叶的女孩进入本田透等毕业的海原高中，故事由此展开。高屋曾提到，本田透等原作主角不会在这部漫画里登场，但可能会被提到。





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