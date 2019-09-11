漫画《骚动时节的少女们》单行本第八卷包含故事的后记

周一（9月9日)，冈田麿里原作、绘本奈央作画的漫画《骚乱时节的少女们（日语：荒ぶる季節の乙女どもよ。）》在其官方推特透露，漫画单行本第八卷既最终卷将会包含漫画故事的后记。漫画单行本第八卷既最终卷将将在10月9日发售。



周一出版的讲谈社杂志《别册少年Magazine》今年10月刊刊登了这部漫画的最终回，宣告了这部漫画的完结。



这部漫画于2016年12月9日发售的讲谈社杂志《别册少年Magazine》2017年1月刊开始连载。这部漫画也是剧作家冈田麿里的漫画出道作。



由这部漫画改编而来的TV版动画已经于今年7月开始播出，冈田麿里担任了动画的系列构成。



动画主要制作人员如下：



原作：冈田麿里、絵本奈央

监督：安藤真裕、冢田拓郎

脚本：冈田麿里

人物设计、总作画监督：石井香织

美术监督：中久木孝将、中尾阳子

色彩设计：山崎朋子

摄影监督：长田雄一郎

音响监督：郷文裕贵

编辑：高桥步

音乐：日向萌

动画制作人：米内则智

动画制作：Lay-duce



动画主要声优如下：



小野寺和纱 cv 河野日和

菅原新菜 cv 安济知佳

须藤百百子 cv 麻仓桃

本乡一叶 cv 黑泽朋世

曾根崎里香 cv 上坂堇

典元泉 cv 土屋神叶





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