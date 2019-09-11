漫画《骚动时节的少女们》单行本第八卷包含故事的后记

周一（9月9日)，冈田麿里原作、绘本奈央作画的漫画《骚乱时节的少女们（日语：荒ぶる季節の乙女どもよ。）》在其官方推特透露，漫画单行本第八卷既最终卷将会包含漫画故事的后记。漫画单行本第八卷既最终卷将将在10月9日发售。
周一出版的讲谈社杂志《别册少年Magazine》今年10月刊刊登了这部漫画的最终回，宣告了这部漫画的完结。
这部漫画于2016年12月9日发售的讲谈社杂志《别册少年Magazine》2017年1月刊开始连载。这部漫画也是剧作家冈田麿里的漫画出道作。
由这部漫画改编而来的TV版动画已经于今年7月开始播出，冈田麿里担任了动画的系列构成。
动画主要制作人员如下：
原作：冈田麿里、絵本奈央
监督：安藤真裕、冢田拓郎
脚本：冈田麿里
人物设计、总作画监督：石井香织
美术监督：中久木孝将、中尾阳子
色彩设计：山崎朋子
摄影监督：长田雄一郎
音响监督：郷文裕贵
编辑：高桥步
音乐：日向萌
动画制作人：米内则智
动画制作：Lay-duce
动画主要声优如下：
小野寺和纱 cv 河野日和
菅原新菜 cv 安济知佳
须藤百百子 cv 麻仓桃
本乡一叶 cv 黑泽朋世
曾根崎里香 cv 上坂堇
典元泉 cv 土屋神叶
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