动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》具体播出时间解禁

周二（9月10日），TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争（日语：ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld）》在其官方网站公布了动画的具体播出时间。动画的具体播出时间如下：



东京MX・・・10月12日（周六）起每周六24：00～

BS11・・・10月12日（周六）起每周六24：00～

群马电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～

栃木电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～

MBS・・・10月12日（周六）起每周六26：08～

爱知电视台・・・10月15日（周二）起每周二26：35～

AT-X・・・10月13日（周日）起每周日22：00～

AbemaTV・・・10月12日（周六）起每周六24：00～



最新宣传片







7月初在Anime Expo上播出的宣传片





动画《刀剑神域 Alicization》于2018年10月在日本电视台播出。



动画主要制作人员如下：



原作：川原砾

原作插画、角色设计原案：abec

导演：小野学

角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也

助理导演：佐久间贵史

总作画监督：铃木豪、西口智也

道具设计：早川麻美、伊藤公规

怪物设计：河野敏弥

动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也

美术导演：小川友佳子、渡边佳人

美术设定：森冈贤一、谷内优穂

色彩设计：中野尚美

CG导演：云藤隆太

摄影导演：胁显太朗、林贤太

动作画面：大城丈宗

编辑：近藤勇二

音响导演：岩浪美和

效果：小山恭正

音响制作：ソニルード

音乐：梶浦由记

制作：EGG FIRM、Straight Edge

动画制作：A-1 Pictures

出品：SAO-A Project



动画主要声优如下：



桐人（桐谷和人） cv 松冈祯丞

亚丝娜（结城明日奈） cv 户松遥

爱丽丝 cv 茅野爱衣

尤吉欧 cv 岛崎信长



动画改编自川原礫小说《刀剑神域》的《Alicization篇》。这一篇章从小说单行本第9卷开始，一直至第18卷结束。





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