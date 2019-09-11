动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》具体播出时间解禁

周二（9月10日），TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争（日语：ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld）》在其官方网站公布了动画的具体播出时间。动画的具体播出时间如下：
东京MX・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
BS11・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
群马电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
栃木电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
MBS・・・10月12日（周六）起每周六26：08～
爱知电视台・・・10月15日（周二）起每周二26：35～
AT-X・・・10月13日（周日）起每周日22：00～
AbemaTV・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
最新宣传片
7月初在Anime Expo上播出的宣传片
动画《刀剑神域 Alicization》于2018年10月在日本电视台播出。
动画主要制作人员如下：
原作：川原砾
原作插画、角色设计原案：abec
导演：小野学
角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也
助理导演：佐久间贵史
总作画监督：铃木豪、西口智也
道具设计：早川麻美、伊藤公规
怪物设计：河野敏弥
动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也
美术导演：小川友佳子、渡边佳人
美术设定：森冈贤一、谷内优穂
色彩设计：中野尚美
CG导演：云藤隆太
摄影导演：胁显太朗、林贤太
动作画面：大城丈宗
编辑：近藤勇二
音响导演：岩浪美和
效果：小山恭正
音响制作：ソニルード
音乐：梶浦由记
制作：EGG FIRM、Straight Edge
动画制作：A-1 Pictures
出品：SAO-A Project
动画主要声优如下：
桐人（桐谷和人） cv 松冈祯丞
亚丝娜（结城明日奈） cv 户松遥
爱丽丝 cv 茅野爱衣
尤吉欧 cv 岛崎信长
动画改编自川原礫小说《刀剑神域》的《Alicization篇》。这一篇章从小说单行本第9卷开始，一直至第18卷结束。
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
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