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动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》具体播出时间解禁

资讯 musquall 2019年09月11日 10:50

      周二（9月10日），TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争（日语：ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld）》在其官方网站公布了动画的具体播出时间。动画的具体播出时间如下：

东京MX・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
BS11・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
群马电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
栃木电视台・・・10月12日（周六）起每周六24：00～
MBS・・・10月12日（周六）起每周六26：08～
爱知电视台・・・10月15日（周二）起每周二26：35～
AT-X・・・10月13日（周日）起每周日22：00～
AbemaTV・・・10月12日（周六）起每周六24：00～

动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》具体播出时间解禁 资讯 第1张

最新宣传片



7月初在Anime Expo上播出的宣传片


      动画《刀剑神域 Alicization》于2018年10月在日本电视台播出。

动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》具体播出时间解禁 资讯 第2张

动画主要制作人员如下：

原作：川原砾
原作插画、角色设计原案：abec
导演：小野学
角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也
助理导演：佐久间贵史
总作画监督：铃木豪、西口智也
道具设计：早川麻美、伊藤公规
怪物设计：河野敏弥
动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也
美术导演：小川友佳子、渡边佳人
美术设定：森冈贤一、谷内优穂
色彩设计：中野尚美
CG导演：云藤隆太
摄影导演：胁显太朗、林贤太
动作画面：大城丈宗
编辑：近藤勇二
音响导演：岩浪美和
效果：小山恭正
音响制作：ソニルード
音乐：梶浦由记
制作：EGG FIRM、Straight Edge
动画制作：A-1 Pictures
出品：SAO-A Project

动画主要声优如下：

桐人（桐谷和人） cv 松冈祯丞
亚丝娜（结城明日奈） cv 户松遥
爱丽丝 cv 茅野爱衣
尤吉欧 cv 岛崎信长

      动画改编自川原礫小说《刀剑神域》的《Alicization篇》。这一篇章从小说单行本第9卷开始，一直至第18卷结束。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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