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动画《我们真的学不来》第二季全女主角视觉图解禁，片尾曲演唱者确定

资讯 musquall 2019年09月09日 18:19

      周六（9月7日），TV版动画《我们真的学不来（日语：ぼくたちは勉強ができない）》在其官方推特公布了一张新视觉图，这张视觉图展示了动画的全部女主角。官方推特也宣布，halca将为动画第二季演唱片尾曲《放課後のリバティ》。

动画《我们真的学不来》第二季全女主角视觉图解禁，片尾曲演唱者确定 资讯 第1张


全女主角视觉图

动画《我们真的学不来》第二季全女主角视觉图解禁，片尾曲演唱者确定 资讯 第2张

halca


动画第二季的宣传片




      动画宣传片播放了由Study演唱的新片头曲《Can now, Can now》。宣传片还透露，动画第二季将从今年10月正式播出。动画具体播出时间如下：


东京MX、群马电视台、栃木电视台、BS11：10月5日起每周六24：30～

MBS：10月12日起每周六26：38～

AT-X：10月7日起每周一22：30～

爱知电视台：10月8日起每周二26：05～

长崎文化放送：10月16日起每周三25：55～


      TV版动画《我们真的学不来》第一季于今年4月6日起播出。


动画主要制作人员如下：


原作：筒井大志（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：岩崎良明

总编剧：杂破业

角色设计：佐佐木政胜

美术监督：松本浩树

美术设计：山本浩宪、村田贵弘

背景工作室：Atelier Platz

色彩设计：松山爱子

摄影监督：今泉秀树

摄影工作室：台风Graphics

编辑：梅津朋美

编辑工作室：editz

音响监督：本山哲

音响制作：Magic Capsule

音乐：中山真斗

动画制片：barnum studio

动画制作：st Silver×ARVO ANIMATION

出品：我们真的学不来制作委员会


动画主要声优如下：


唯我成幸 cv 逢坂良太

古桥文乃 cv 白石晴香

绪方理珠 cv 富田美忧

武元润香 cv 铃代纱弓

桐须真冬 cv Lynn

小美浪爱澄 cv 朝日奈丸佳


      11月1日正式发售的漫画《我们真的学不来（日语：ぼくたちは勉強ができない）》单行本第14卷限定版将赠送一部OAD动画。这部OAD动画全长25分钟。动画的故事将涵盖漫画第48话和第49话的内容。在故事中，唯我成幸和小美浪爱澄假装在海边约会。后来成幸遇到了他的老师桐须真冬。真冬由于丢失了她比基尼的上衣而不得不躲在这边。

动画《我们真的学不来》第二季全女主角视觉图解禁，片尾曲演唱者确定 资讯 第3张

      漫画《我们真的学不来》改编自筒井大志在集英社杂志《周刊少年JUMP》连载的同名漫画。男主角唯我成幸是一名家境贫寒但努力读书的高三学霸，在他所在的学校中存在 VIP 推荐制度，拿到 VIP 推荐就可以由学校方面负担大学的全部费用，为了获得这个 VIP 推荐资格唯我成幸是日夜苦读，而且还总结出了自己特有的学习方法。在推荐资格审查面试当中，学园长提出给唯我成幸推荐资格可以，但要让他担任学校两位天才绪方理珠与古桥文乃的辅导教师，让这两人能考上她们心中理想的大学。



本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。


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