动画《这个勇者明明超强却过分慎重》10月2日开始播出，新关键视觉图公布

周三（9月4日），TV版动画《这个勇者明明超强却过分慎重（日语：慎重勇者～この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる～）》在其官方网站公布了动画的新关键视觉图，并确定动画将从10月2日开始播出。



新关键视觉图



动画具体播出时间如下：



AT-X：2019年10月2日起每周三22:30～

东京MX：2019年10月2日起每周三23:30～

KBS京都：2019年10月2日起每周三25:35～

太阳电视台：2019年10月2日起每周三26:00～

爱知电视台：2019年10月3日起每周四26:05～

BS11：2019年10月3日起每周四23:00～

AbemaTV：2019年10月2日起每周三23:00～



动画的先行宣传片









男主角慎重勇者龙宫院圣哉（竜宮院聖哉）将由梅原裕一郎配音，女主角废柴女神莉丝妲黛（リスタルテ）由丰崎爱生配音。





龙宫院圣哉 cv 梅原裕一郎

莉丝妲黛 cv 丰崎爱生

动画主要制作人员如下：



原作：土日月（株式会社KADOKAWA/カドカワBOOKS刊）

角色原案：とよた瑣織

监督：迫井政行

系列构成・脚本：猪原健太

角色设计：户田麻衣

动画制作：WHITE FOX

出品：慎重勇者製作委員会



故事开始于女神莉丝召唤来一名勇者龙宫院圣哉来帮助自己。这名勇者在每个方面都出乎意料的强大，只有一点，他太过慎重。比如，他买防具会买三套，一套穿着，一套备用，一套备用的备用。而且他即使在面对孱弱的史莱姆也会使出全力一击。



动画改编自由土日月原作、とよた瑣織插画的轻小说。轻小说于2016年6月在小说投稿网站“カクヨム”连载。角川在2017年2月出版了轻小说纸质版第一卷，轻小说第五卷在去年11月出版。



轻小说的漫画版由こゆき作画，也于去年11月起在角川杂志《月刊龙世纪》上连载。





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