《擅长捉弄人的高木同学》开启VR动画众筹活动

周一（9月2日），《擅长捉弄人的高木同学（日语：からかい上手の高木さん）》在众筹网站Makuake上开启了虚拟现实动画《擅长捉弄人的高木同学》的众筹活动。众筹活动的目标是筹集1500万日元，以制作Oculus Quest平台的VR动画。众筹活动将持续到10月10日。



VR动画将玩家设定在漫画男主角西片同学的视角。VR动画将重新制作动画和漫画中的经典场景，Oculus Rift也让玩家可以和高木同学一起上下学、一起去海边。



宣传视频





众筹活动支持项目分为1000日元、3000日元、7000日元、10000日元、40000日元、98000日元、300000日元和2500000日元8个档次。最高档次的支援者可以获得高木同学的等身塑像一个。





TV版动画《擅长捉弄人的高木同学》于2018年1月至3月播出，共12话，另外还有OVA一话。动画第二季已经从今年7月7日开始播出。



动画主要声优如下：



西片同学 cv 梶裕贵

高木同学 cv 高桥李依



动画主要制作人员如下：



原作：山本崇一郎

监督：赤城博昭

副监督：宇根信也

脚本：加藤还一、伊丹あき、福田裕子

角色设计：高野绫

副角色设计：茂木琢次、近藤奈都子

总作画监督：茂木琢次、近藤奈都子、诹访壮大、高野绫

音乐：堤博明

动画制作：SHIN-EI动画



漫画《擅长捉弄人的高木同学（日语：からかい上手の高木さん）》由漫画家山本崇一朗创作。漫画于2013年起在小学馆杂志《月刊少年星期天》的增刊上连载。2016年6月，高木在小学馆杂志《月刊少年星期天》上完结了其漫画《札月家的杏子妹妹》。之后，漫画《擅长捉弄人的高木同学》就转移至《月刊少年星期天》上连载。





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