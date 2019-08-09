《魔道书7使者》将推出新番外篇《安娜斯塔西娅圣传》

周三（8月7日），漫画家びこか在其推特上宣布，由其担任作画的《魔道书7使者》的新番外篇《魔道书7使者 安娜斯塔西娅圣传（日语：トリニティセブン アナスタシア聖伝）》将在9月9日出版的角川杂志《月刊龙世纪》今年10月刊开始连载。



《魔道书7使者》还将推出另一部番外篇《トリニティセブン リヴィジョン》。这部漫画由サイトウケンジ作画，将于9月26日出版的角川杂志《别册龙世纪》开始连载。



《TRINITY SEVEN 魔道书7使者（日语：トリニティセブン 7人の魔書使い）》是齐藤健二原作、奈央晃德作画的日本漫画作品，于2011年起在角川富士见书房杂志《月刊Dragon Age》连载。这部漫画还有三部番外篇漫画。一部是以风间莱维为主角的《莱维忍传》，由華尾ス太郎作画；一部是围绕原作中的恶魔魔法师莉瑟罗特·沙尔洛克展开的《トリニティセブン リーゼクロニクル（暂译：魔道书7使者 莉瑟战记）》，由漫画家阿倍野茶子作画；第三部是《TRINITY SEVEN小姐》，由森美咲作画。



漫画曾被改编成TV版动画，于2014年10月播出，共12话。



首部剧场版动画《剧场版魔道书7使者 悠久图书馆与炼金术少女》已经于2017年2月25日上映，第二部剧场版动画《剧场版魔道书7使者 天空图书馆与绯红的魔王》已经于2019年3月29日本上映。



剧场版动画的制作人员基本沿用了TV版动画的成员，具体如下：



监督：锦织博

脚本：サイトウケンジ

脚本协力：吉野弘幸

人物设计：友冈新平

怪物设计：森木靖泰

总作画监督：友冈新平//小谷杏子

武器设计：大塚亨

道具设计：冈户智凯

美术监督：大久保锦一、HIJIRI

美术设定：泉宽

色彩设计：西村薰

摄影监督：榎本惠

3DCG：山口直人

特殊效果：福田直征

编集：关一彦

音响监督：虾名恭范

音响制作：STUDIO MAUSU

音乐：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音乐制作：avex pictures、TV TOKYO Music

动画制作：Seven Arcs Pictures

出品：剧场版“TRINITY SEVEN”制作委员会

配给：avex pictures



剧场版动画的声优如下：



春日新 cv 松冈祯丞

浅见莉莉斯 cv 原由实

神无月爱琳 cv 内田彩

风间莱维 cv 佐仓绫音

山奈弥勒 cv 日笠阳子

不动秋音 cv 柚木凉香

仓田唯 cv 村川梨衣

莉瑟罗特·沙尔洛克 cv 东山奈央

塞丽娜·沙尔洛克 cv 洲崎绫

空 cv 钉宫理惠

春日圣 cv 诹访彩花

学园长 cv 三木真一郎

鲁格 cv 福原绫香

伊利亚 cv 赤崎千夏

莉莉姆 cv 日高里菜

拉斯特·托里尼提 cv 岛﨑信长

安娜斯塔西娅·L cv M・A・O

阿卡夏首领) cv 南条爱乃





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