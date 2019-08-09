【讣告】日本漫画家森永爱去世

日本漫画家，《贫穷贵公子》《极乐青春曲棍球部》等经典少女漫画的作者森永爱老师已于8月2日辞世。

《别册friends》编辑部在讣告中表示：

“画家森永爱于2019年8月2日与世长辞，我们对这位老师过早的突然过世感到无比悲伤。

在别册friends杂志上描绘过的以《极乐青春曲棍球部》《闪烁的星星》为代表的的《贫穷贵公子》、《我和她的×××》等森永老师的作品都洋溢着欢笑，让读者感到快乐。

衷心感谢创作出许多优秀作品的森永老师，并祝愿老师的作品能够永久地流传下去。

编辑部全体人员为画家森永爱祈冥福。”





森永爱大学时代开始创作《灌篮高手》（作者：井上雄彦）的同人志。1993年在增刊《COMIC_DX》上发表《第十一年的女神》，出道后发表的作品中，以1996年开始在月刊《ASUKA》上连载的《贫穷贵公子》最为有名。作品选择了少女漫画中罕见的“贫穷”为主题无论故事情节还是绘画都极尽夸张搞笑之能事，同时人物又不失美形，受到读者的热烈欢迎。《贫穷贵公子》完结后，于2001年在《ASUKA》3月号上连载的《丑小鸭王子》（又译：《鸭子王子》），同样是一部夸张暴笑的作品。目前正在《动漫前线》上连载的《闪烁的星星》同样是一部夸张有趣的作品。

感谢森永爱老师为我们带来的快乐和希望，愿她的作品能够继续陪伴一代一代孩子们的成长。

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