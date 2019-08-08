平田广明等加盟TV动画《特7》

TV动画《警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课 -特7-》将于10月6日起在AT-X、TOKYO MX1、サンテレビ等台开播，追加声优及主题曲、PV公开。

《警视厅 特务部 特殊凶恶犯对策室 第七课 -特7-》是一部原创TV版动画。本作由黑乃奈奈绘负责角色原案，此次公开的追加声优是平田广明、松冈祯丞、岛崎信长3人。片头曲是由OLDCODEX演唱的「Take On Fever」。

剧情简介

在很久以前，世界存在着精灵、矮人、吸血鬼、炼金术人造人、人类等众多种族。不断的纷争中君临种族顶点的是“龙”。

但是经过漫长的岁月，“龙”消失了。剩下来的种族选择了共存的道路，并随着时代的变迁，演变成了除了保留下些许的外表特征外、大体上跟人类无异的姿态。

2×19年，东京。让人联想到平静的现代。尽管如此，犯罪行为仍没有杜绝。向往着曾经存在于世的“龙”，渴望得到那份力量的犯罪事件组织“NINE”，他们策划起各种凶恶事件，计划颠覆现在的世界。

为了与“NINE”对抗，警视厅组建了一个聚集了各个领域的能手的对策小组，其名为“警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课——简称特7（TOKUNANA）”。虽然成员个个能力出类拔萃，却也有传言被人称为“脱群者集团”、“懒人集团”。

七月清司是新配属到“特7”的新人刑警。一边被个性突出的同伴们捉弄着，一边以天生的明亮、正直性格为解决NINE事件发起挑战。在接二连三的疑难事件中，他能否找到自己所相信的正义——

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