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平田广明等加盟TV动画《特7》

资讯 十月轻舞 2019年08月08日 13:09

　　TV动画警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课 -7-》将于106日起在AT-XTOKYO MX1、サンテレビ等台开播，追加声优主题曲PV公开。

 平田广明等加盟TV动画《特7》 资讯 第1张

　　《警视厅 特务部 特殊凶恶犯对策室 第七课 -7-》是一部原创TV版动画。本作由黑乃奈奈绘负责角色原案，此次公开的追加声优是平田广明、松冈祯丞、岛崎信长3人。片头曲是由OLDCODEX演唱的「Take On Fever」。

 平田广明等加盟TV动画《特7》 资讯 第2张

剧情简介

 　　在很久以前，世界存在着精灵、矮人、吸血鬼、炼金术人造人、人类等众多种族。不断的纷争中君临种族顶点的是

    　 但是经过漫长的岁月，消失了。剩下来的种族选择了共存的道路，并随着时代的变迁，演变成了除了保留下些许的外表特征外、大体上跟人类无异的姿态。

   　  2×19年，东京。让人联想到平静的现代。尽管如此，犯罪行为仍没有杜绝。向往着曾经存在于世的，渴望得到那份力量的犯罪事件组织“NINE”，他们策划起各种凶恶事件，计划颠覆现在的世界。

 　    为了与“NINE”对抗，警视厅组建了一个聚集了各个领域的能手的对策小组，其名为警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课——简称特7TOKUNANA。虽然成员个个能力出类拔萃，却也有传言被人称为脱群者集团懒人集团

   　  七月清司是新配属到7”的新人刑警。一边被个性突出的同伴们捉弄着，一边以天生的明亮、正直性格为解决NINE事件发起挑战。在接二连三的疑难事件中，他能否找到自己所相信的正义——

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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