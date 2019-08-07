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动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》新追加声优公布

资讯 musquall 2019年08月07日 19:39

      周二（8月6日），TV版动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》在其官方网站公布了动画的一名新追加声优，大原沙耶香将为剧中角色吴夜叉配音。

      吴夜叉是二年A班的班主任，34岁，已婚，是两个孩子的妈妈。

动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》新追加声优公布 资讯 第1张

      动画还确定将在7月3日正式播出。

动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》新追加声优公布 资讯 第2张

      动画的片头曲《お願いマッスル》由紗倉ひびき(CV：ファイルーズあい)＆街雄鸣造(CV：石川界人)演唱。动画的片尾曲《マッチョアネーム？》由街雄鸣造(CV：石川界人)演唱。主题曲CD将在7月24日发售，售价1200日元。

动画主要制作人员如下：

原作：三肉必起·牙霸子
作画：MAAM
监督：山崎光惠
系列构成・脚本：志茂文彦
角色设计：菊池爱
动画制作：动画工房
制作：SIVERMAN GYM

动画主要声优如下：

纱仓响 cv 菲鲁兹·蓝
奏流院朱美 cv 雨宫天
上原彩也香 cv 石上静香
吉娜·波特 cv 东山奈央
立花里美 cv 堀江由衣
街雄鸣造 cv 石川界人
旁白 cv 玄田哲章

      《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？（日语：ダンベル何キロ持てる？）》改编自三肉必起·牙霸子原作、MAAM作画的日本漫画作品。漫画于2016年8月5日起在小学馆里Sunday开发的手机应用程序MangaONE、网络漫画平台里Sunday连载中，单行本目前共6册。此外该作品与原作者的另一部网络漫画《求道之拳（求道の拳）》和正在连载中的《拳愿阿修罗》都有共同的世界观。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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