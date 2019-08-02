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漫画《银魂》将推出新剧场版动画

资讯 musquall 2019年08月02日 12:44

漫画《银魂》将推出新剧场版动画 资讯

      今日（8月2日）出版的漫画银魂单行本第77期透露，漫画将推出一部新的剧场版动画。这一卷单行本也是漫画单行本的最终卷。

      今年3月的现场活动也曾暗示系列会推出新动画。

      空知英秋于2004年起开始连载漫画《银魂》。漫画累计已经销售超过550万本。漫画在2016年7月进入了完结篇《银之魂篇》。漫画《银魂》于2018年9月15日在集英社杂志《周刊少年Jump》第42期完结。不过当日集英社就宣布漫画将会在《Jump GIGA》上再连载一段时间。集英社在今年1月发售的漫画单行本第76卷上表示，漫画单行本第77卷将会是漫画的最终卷，这一卷将在今年春季发售。2月22日出版的集英社杂志《Jump Giga》今年第三期冬季刊透露，空知英秋漫画《银魂》继续在免费APP“银魂”中连载。

      2006年4月4日动画第一季开始在每周二19:00于东京电视台播放，2010年3月25日第一季完结，共计201话。2011年4月4日动画第二季播出，集数承接第一季。动画以《银魂'》作为新标题，全51话，于2012年3月26日完结。2012年10月4日开始播放第二季的延长篇，由新连载原创部分和精选集混合放送，全名“银魂'延长战”。新连载累计播出全13话，于2013年3月28日完结。截止此时正片累计共265话。2015年4月8日开始，《银魂》新系列动画在东京电视台播出，并以《银魂°》为标题。动画《完结篇》也在去年播出。

      除了TV版动画外，漫画还被改编成剧场版动画。而由漫画改编的、由小栗旬出演的坂田银时的真人电影第一部已经上映，第二部也在2018年8月17日上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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