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「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！

业内 狼小狼 2019年08月02日 10:04

 

7月27日，由漫威授权的大型沉浸式互动体验展览——漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站在虹桥天地·演艺中心盛大开幕，现场人流量爆棚，开展首周即收获了漫威迷的超级热情，排队长龙甚至占据了整个楼层。

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第1张

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第2张

本次漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站将持续展出至10月20日，三层展厅、超2400㎡展览面积，以大量珍贵展品和炫酷互动体验，再现精彩纷呈的漫威电影宇宙，涵盖漫威电影宇宙11年来23部影片的大量珍贵展品，让影迷们大呼过瘾。

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第3张

（钢铁侠战甲高科技画面展示）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第4张

（彩虹桥打卡点吸引众多影迷自拍）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第5张

（涂鸦区影迷画出自己心中的超级英雄）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第6张

（多科技手段丰富互动深受好评）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第7张

（官方商售区众多产品深受粉丝喜爱）

除众多漫威迷、coser在开展第一周抢鲜体验外，更有歌手王栎鑫、演员孙伊涵、文苡帆、电竞明星诺夏、Mouse、男团M-Sir组合、斗鱼主播国民大舅哥等到场体验，揭开为期三个月的漫威电影宇宙大狂欢。

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第8张

（众多漫威coser齐聚现场）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第9张

（演员-孙伊涵）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第10张

（演员-文苡帆）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第11张

（电竞明星-诺夏）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第12张

（电竞明星-Mouse）

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第13张

（M-sir组合）

目前，漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站的多个票种均火热售卖中，用户可登录『宇宙英雄特展』小程序及大麦网、猫眼平台购票，在这个夏日与漫威英雄们燃情重聚。

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第14张

「漫威电影宇宙英雄特展」开展首周人气爆棚，明星红人齐聚打卡！ 业内 第15张

（扫码购票）

【漫威电影宇宙英雄特展 中国·上海】

展览时间：2019年7月27日-10月20日

展览地点：上海闵行区南虹桥 虹桥天地·演艺中心

展览地址：闵行区绍虹路33号_由购物中心L2入口

展览策划：野兽王国

城市主办：壹动漫

联合运营：风林火山、樽轩实业、超竞集团

联合营销：唯密文化

赞助单位：乐融LETV、V6 Sleep

特别支持：上海南虹桥投资开发有限公司

更多活动信息请关注主办方微博平台：@壹动漫ACone @野兽王国

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