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全新剧场版《吹响！上低音号》将增加上映剧场

资讯 musquall 2019年07月30日 12:40

      周一（7月29日），动画《吹响！上低音号》在其官方网站宣布，系列的第二部全新剧场版动画《剧场版 吹响！上低音号～誓言的终章～（日语：劇場版 響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～）》将增加上映剧场。东京的EJアニメシアター新宿将从8月23日起开始上映这部剧场版动画。

全新剧场版《吹响！上低音号》将增加上映剧场 资讯

      这部剧场版动画已经于7月20日起在福冈大川シネマホール上映。之后，动画将于8月2日至15日在兵库塚口サンサン劇場上映；8月16日在广岛シネマモード上映。动画已经于4月19日起上映。

      新剧场版将讲述黄前久美子等人身为二年级学生的故事。

      系列的两部剧场版动画的第一部《利兹与青鸟》已经于2018年4月21日上映。

      《吹响！上低音号（日语：響け! ユーフォニアム）》是武田绫乃的日本小说系列作品，插画为Asada Nikki。小说曾经于宝岛社举办的第8回“日本爱情故事大赏”获奖。2013年12月5日发行首作《吹响！上低音号～欢迎加入北宇治高中管乐团～》。2014年12月小说决定由京都动画改编成TV版动画《吹响！上低音号（日语：響け！ユーフォニアム）》，动画于2015年4月开始播放。2015年10月决定制作剧场版以及TV版动画第二季。剧场版于2016年4月23日公开上映，内容为第一季的总集篇。2016年4月23日决定秋天播放TV版动画第二季。动画《吹响！上低音号2》于2016年10月至12月播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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