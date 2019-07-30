仲村宗悟将为TV版动画《厨病激发男孩》演唱片尾主题曲

周日（7月28日），仲村宗悟在其个人推特宣布，他将为TV版动画《厨病激发男孩（日语：厨病激発ボーイ）》演唱片尾曲《Here comes The SUN》。



这首歌也是仲村宗悟独唱出道曲，这首歌将于10月30日发售。



动画将在今年10月播出。



动画主要声优如下：



圣瑞姬 cv 赤崎千夏

野田大和 cv 山下大辉

高岛智树 cv 仲村宗悟

中村和博 cv 株元英彰

九十九零 cv 榎木淳弥

厨二叶 cv 安田陆矢



动画主要制作人员如下：



原案：れるりり（Kitty creators）

原作：藤并みなと（角川ビーンズ文库刊）

监督：市川量也

系列构成：后藤绿

动画角色设计：松浦有纱

音响监督：本山哲

音响制作：Ai Addiction

音乐：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音乐制作：LANTIS

动画制作：Studio DEEN

出品：厨病激发男孩制作委员会



动画改编自Vocaloid制作人れるりり的同名乐曲为题材、藤并みなと创作的同名小说，2018年9月25日宣布动画化。歌曲由れるりり作词作曲编曲，虚拟歌手镜音连演唱，是一首中二病十足的歌曲。小说由穂嶋负责插画，于2016年1月1日出版。由小说改编而来的漫画由叶月めぐみ负责作画，漫画在集英社漫画杂志《缎带special》上连载。

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动画讲述了女子高中生圣瑞姬转校后与厨二病的男生5人组相遇后开始的故事。描绘了与憧憬英雄的野田、御宅族的残念系帅哥高岛、自称天使或恶魔转生的中村、充满黑幕气场的九十九以及自恋歌手·厨等人的日常生活。





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