动画《恋爱小行星》将由动画工房制作，2020年1月播出

今日（7月26日），TV版动画《恋爱小行星》官方网站正式对外开放。动画官方网站公开了一张先行视觉图，同时也公布了动画的主要制作人员，并宣布动画计划在2020年1月播出。



先行视觉图













动画的主要制作人员如下：



原作：Quro（芳文社《漫画时光Kirara Carat》）

监督：平牧大辅

系列构成：山田由香

角色设计：山崎淳

动画制作：动画工房



原作漫画由Quro创作。漫画于杂志2017年2月刊开始连载。芳文社在今年5月27日出版了漫画单行本第二卷。









漫画故事发生在星咲高中的地学部。星咲高中的地学部是天文部和地质研究会合并而成的社团。有着想要发现小行星的梦想的女主角木ノ幡みら虽然受到没有天文部的打击，但是还是选择进入地学部，在这里她与让自己有发现小行星梦想的真中あお再次相遇。除了真中あお，还有天文班的学长森野真理、地质班的学长猪瀬舞、桜井美景等人，由此故事正式开始。



芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》今年4月刊的封面显示，漫画《恋爱小行星（日语：恋する小惑星）》已经确定将进行TV版动画化改编。





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