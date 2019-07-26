动画《炎炎消防队》将在今日继续播出第三话

周四（7月25日），改编自大久保笃漫画作品《炎炎消防队》的同名动画在其官方推特上宣布，动画将在今日深夜（周六凌晨）播出动画第三话。动画第三话原计划在上周播出，但由于京都动画遭遇纵火，动画决定延期一周播出。这一话将聚焦一队新的消防员，他们有操控火焰的能力。



TV版动画《炎炎消防队》已经于2019年7月5日（周五）25:25起在MBS・TBS系电视台“スーパーアニメイズム”中播出。





动画的本宣传片





动画长宣传片





动画第二部先行宣传片





动画主要制作人员如下：



原作：大久保笃（讲谈社《周刊少年Magazine》连载）

监督：八濑祐树

系列构成：蓜岛岳斗

角色设计：守冈英行

副角色设计、总作画监督：小堺能夫

关键动画师：三轮和宏

主动画师：大梶博之、松浦力

色彩设计：佐藤直子

美术监督：高峰义人

美术设定：天田俊贵

撮影监督：元木洋介

编集：广濑清志

音响监督：明田川仁

音乐：末广健一郎

CG监督：日下大辅

VFX：大桥辽

动画制作：david production



动画主要声优如下：



森罗日下部 cv 梶原岳人

亚瑟·波义耳 cv 小林裕介

爱丽丝 cv M·A·O

茉希尾濑 cv 上条沙惠子

武久火绳 cv 铃村健一

秋樽樱备 cv 中井和哉

Joker cv 津田健次郎

维克多·利希特 cv 阪口大助

环古达 cv 悠木碧

李奥纳多·班兹 cv 楠大典

烈火星宫 cv 关智一

卡力姆·福拉姆 cv 兴津和幸

火焰·李 cv 日野聪

武能登 cv 小西克幸

普林赛斯火华 cv Lynn

透流岸理 cv 河西健吾

新门红丸 cv 宫野真守

相模屋绀炉 cv 前野智昭

JOKER cv 津田健次郎

维克多·李希特 cv 阪口大助





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