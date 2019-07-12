漫画《田中君总是如此慵懒》即将完结

周四（7月11日），史克威尔艾尼克斯漫画网站“Gangan Online”刊登了ウダノゾミ漫画《田中君总是如此慵懒（日文：田中くんはいつもけだるげ）》的第139话。这一话透露，漫画将在7月25日刊登的下一话完结。



《田中君总是如此慵懒》描绘了史上最慵懒的主人公田中和他温柔可靠的朋友太田，两人轻松闲散的高中日常。本作2013年开始连载于WED漫画网站「ガンガンONLINE」，11月21日将发售单行本第五卷和粉丝书。从人设和画风来看，腐女子们可能又要惊声尖叫了，虽然不是BL向漫画，不过此种温婉宠溺风格却更富有YY的趣味啊。



漫画《田中君总是如此慵懒（日文：田中くんはいつもけだるげ）》是日本漫画家ウダノゾミ创作的日常向四格漫画作品。漫画于2013年7月25日开始在史克威尔艾尼克斯“Gangan Online”上连载，单行本已经出版12卷。2015年11月，宣布进行TV版动画改编。动画于2016年4月播出。



动画主要制作人员如下：



监督：川面真也

系列构成：面出明美

角色设计：饭塚晴子

小道具设计：大塚舞

美术监督：栗林大贵

色彩设计：重冨英里

摄影监督：佐藤敦

編集：坪根健太郎

音乐：水谷广实（Team-MAX）

音响监督：龟山俊树

美术：草薙

动画制作：SILVER LINK

出品：制作委员会はいつもけだるげ



动画主要声优如下：



田中 cv 小野贤章

太田 cv 细谷佳正

宮野 cv 高森奈津美

白石 cv 小岩井小鸟

越前 cv 诹访彩花

莉乃 cv 悠木碧

早夜 cv 东山奈央

志村 cv 兴津和幸

加藤 cv 井口祐一





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