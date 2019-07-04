原创动画《满月之战》角色新月宣传片播出

周三（7月3日），原创TV版动画《满月之战》在其官方网站开始播出角色宣传视频《Fragment of Emotion-新月-》。
动画官方网站从6月28日起连续七天每日播出角色宣传片系列《Fragment of Emotion》中的一部，之前播出的分别是：
Fragment of Emotion-九音-
Fragment of Emotion-宁宁-
Fragment of Emotion-罗萨-
Fragment of Emotion-水晶-
Fragment of Emotion-安娜-
动画将从7月5日起在MBS、TBS和BS-TBS动画节目“Animeism”播出。动画具体播出时间如下：
MBS：7月5日起每周五深夜 1：55～
TBS：7月5日起每周五深夜 1：55～
BS-TBS：7月6日起每周六深夜 1：00～
AT-X：7月9日起每周二23：30～
动画主要制作人员如下：
原案：ProjectGRANBELM
监督：渡边政治
系列构成：花田十辉
角色原案：大冢真一郎
角色设计：今中敬
阿尔玛诺克斯设计：Jimmy Stone
音乐：末广健一郎
监制：infinite
动画制作：Nexus
动画主要声优如下：
小日向满月 cv 岛袋美由利
新月艾尔涅丝塔深海 cv 种崎敦美
安娜·胡戈 cv 日笠阳子
林宁宁 cv 久保由利香
袴田水晶 cv 悠木碧
罗莎 cv 赤崎千夏
土御门九音 cv 石见舞菜香
小日向希望 cv 赤尾光
林菜菜 cv 木村珠莉
林美美 cv 春日望
土御门四翠 cv 田村由香里
莎夏 cv 内山夕实
克蕾尔·胡戈 cv 高野麻里佳
动画是由《Re:从零开始的异世界生活》动画版监督渡边政治与原作插画大冢真一郎合作的原创动画。
剧情简介
满月的命运——齿轮转动的新月之夜。
世界上的魔力消失后近1000年的时间过去了，魔法已经完全消逝于人们的记忆之中。在这样的世界里生活着的开朗活泼的高中生小日向满月。虽然过着积极向前的生活，但心里还是有些不安。自己什么也不擅长——。不擅长学习和运动的她，憧憬着只有自己能做到的“什么”。
在夜月感觉上特别大的满月之夜，她和一个以月为名的少女、新月艾尔涅丝塔深海相遇了，这也是她和魔法人偶“阿尔玛诺克斯”的首次相遇。满月命运的齿轮，发出咯吱咯吱的声音现在开始转动了——。
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