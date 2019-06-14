动画《妖精的尾巴 最终季》将启用全新主题曲

周四（6月13日），正在热播的TV版动画《妖精的尾巴 最终季》在其官方网站宣布，动画将从7月7日起启用全新主题曲。组合BiSH将会演唱新片头曲《MORE THAN LiKE》，女性歌手Miyuu将演唱片尾曲《Exceed》。两首主题曲都将从2019年1月13日播出的动画第291话开始启用。









组合BiSH



Miyuu



动画已经从2018年10月7日起每周日7：00在东京电视台、大阪电视台、爱知电视台、北海道电视台、栃木电视台、TVQ九州放送播出。



动画主要制作人员如下：



监督：石平信司

系列构成：十川诚志

角色设计：竹内进二 / 佐野聪彦

音响监督：はたしょう二

音乐：高梨康治

动画制作：A-1 Pictures / ブリッジ



动画主要声优如下：



纳兹 cv 柿原徹也

露西 cv 平野绫

哈比 cv 钉宫理恵

格雷 cv 中村悠一

艾露莎 cv 大原沙耶香

欧加斯特 cv 安原义人

因贝尔 cv 前野智昭

布兰缇什·μ cv 沼仓爱美

蒂玛莉亚·耶斯塔 cv 藤原夏海

阿吉尔·拉姆尔 cv 手冢弘道

马林·侯洛 cv 山口智广



《妖精的尾巴》是漫画家真岛浩所作的奇幻少年漫画作品。漫画于2006年至2017年7月在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》第35期开始连载。由漫画改编而来的TV版动画第一季于2009年10月12日起在东京电视台及其联播网播出，并于日本以外地区播出。TV版动画第二季于2014年4月5日起开始播出。TV版续集《妖精的尾巴 Zero》也从2016年1月开始播出。作品的第一部剧场版于2012年8月18日于日本正式上映。最新剧场版动画《妖精的尾巴 龙泣》在2017年5月6日开始上映。





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