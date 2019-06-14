动画《GIVEN 被赠与的未来》新宣传片播出、追加声优、主题曲信息等情报公布

周四（6月13日），TV版动画《GIVEN 被赠与的未来》在其官方网站开始播出动画的最新宣传片，官方网站还公布了追加角色及声优等信息。



新追加角色及声优













村田雨月 cv 浅沼晋太郎



鹿岛柊 cv 今井文也



动画的片头曲是由センチミリメンタル演唱的《キヅアト》，片尾曲是由ギヴン演唱的《まるつけ》。



这部动画将于今年7月11日（周日）起在富士电视台动画节目“Noitamina”中播出。这也是该节目首次播出BL动画。



动画官方网站还公布了一张新的关键视觉图。



之前播出的talk to宣传片中山春树（cv 中澤まさとも）版



动画主要制作人员如下：



监督：山口ひかる

系列构成：綾奈ゆにこ

动画制作：Lerche



动画主要声优如下：



佐藤真冬 cv 矢野奨吾

上ノ山立夏 cv 内田雄馬

中山春樹 cv 中澤まさとも

梶秋彦 cv 江口拓也



故事开始于吉他手佐藤真冬突然对吉他失去了兴趣。某天，他遇到了拿着一把破吉他的上ノ山立夏。真冬不情愿地开始教立夏吉他。当他听到立夏的声音后，事情发生了变化。



漫画原作由キヅナツキ创作，正在新书馆杂志《Cheri+》上连载。新书馆在4月1日出版了漫画单行本第5卷。





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