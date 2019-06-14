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动画《GIVEN 被赠与的未来》新宣传片播出、追加声优、主题曲信息等情报公布

资讯 musquall 2019年06月14日 16:26

      周四（6月13日），TV版动画《GIVEN 被赠与的未来》在其官方网站开始播出动画的最新宣传片，官方网站还公布了追加角色及声优等信息。

新追加角色及声优

动画《GIVEN 被赠与的未来》新宣传片播出、追加声优、主题曲信息等情报公布 资讯 第1张




村田雨月 cv 浅沼晋太郎

动画《GIVEN 被赠与的未来》新宣传片播出、追加声优、主题曲信息等情报公布 资讯 第2张

鹿岛柊 cv 今井文也

      动画的片头曲是由センチミリメンタル演唱的《キヅアト》，片尾曲是由ギヴン演唱的《まるつけ》。

      这部动画将于今年7月11日（周日）起在富士电视台动画节目“Noitamina”中播出。这也是该节目首次播出BL动画。

      动画官方网站还公布了一张新的关键视觉图

动画《GIVEN 被赠与的未来》新宣传片播出、追加声优、主题曲信息等情报公布 资讯 第3张

      之前播出的talk to宣传片中山春树（cv 中澤まさとも）版

动画主要制作人员如下：

监督：山口ひかる
系列构成：綾奈ゆにこ
动画制作：Lerche

动画主要声优如下：

佐藤真冬 cv 矢野奨吾
上ノ山立夏 cv 内田雄馬
中山春樹 cv 中澤まさとも
梶秋彦 cv 江口拓也

      故事开始于吉他手佐藤真冬突然对吉他失去了兴趣。某天，他遇到了拿着一把破吉他的上ノ山立夏。真冬不情愿地开始教立夏吉他。当他听到立夏的声音后，事情发生了变化。

      漫画原作由キヅナツキ创作，正在新书馆杂志《Cheri+》上连载。新书馆在4月1日出版了漫画单行本第5卷。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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