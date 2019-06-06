TV动画《虚构推理》主视觉图&PV公开





根据城平京原作、片濑茶柴作画的漫画《虚构推理》改编的同名TV动画主视觉图及PV公开。

TV动画《虚构推理》计划2020年1月开播，此次公开的视觉图中鬼头明里配音的岩永琴子、宫野真守配音的樱川九郎、以及虚构的怪物钢人七濑登场。此外动画的片头曲由嘘とカメレオン组合演唱。

《虚构推理》讲述了以鬼怪们的智慧女神岩永琴子和拥有不死之身的青年樱川九郎为主线的推理魔幻故事。原作小说的漫画版连载于讲谈社旗下月刊漫画杂志《少年Magazine R》上，单行本最新第10卷将于4月17日发售。动画监督后藤圭二，总编剧高木登，角色设计总作画监督本多孝敏，动画制作Brain's Base，制作NAS。

剧情简介

“推理”“恋爱”“都市传说”“非人者”──谁都不可能预料得到接下来的发展！！

─无论有多么合理，此推理仍然是虚构的─

成为“妖怪”们智慧之神的少女岩永琴子一见钟情的对象樱川九郎居然是一个连“妖怪”也畏惧三分的男人！？这2人所遇上的异想天开事件和恋情将会何去何从呢？令人惊愕的恋爱☓传奇☓推理故事就此开始！

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