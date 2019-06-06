TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟





根据日本作家香月美夜的轻小说《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》改编的同名TV动画将于10月开播，同时公布四名追加声优。

原作《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》连载于在线网站“小説家になろう”，单行本发售中，2018年、2019年连续两年单行本发售小说部门排名第一。此次公开的声优是梅茵的姐姐图丽由中岛爱配音、梅茵的母亲伊娃由折笠富美子配音、梅茵的父亲君特由小山刚志配音、照顾梅茵的少年鲁兹由田村睦心配音。

中岛爱

折笠富美子

小山刚志



田村睦心



故事简介

从小就是个超级书痴的女大学生丽乃，爱书爱到希望在书堆里死去。该说是“梦想成真”吗？好不容易应徵上图书馆工作的她，没想到却在地震时被掉落的书给活埋……

当她再度醒过来，发现自己竟然转生到了陌生的异世界，变成名叫梅茵的五岁小女孩，不但生在贫穷的士兵家，而且还体弱多病，但最让她难以接受的是，这个世界完全找不到任何书店或图书馆，就算想看书，也是一般平民根本买不起的天价！

于是梅茵下定决心：“既然买不到书，那我就自己动手做！”凭藉著对书的满腔热情，目标是成为图书管理员。为了在异世界也能过著被书环绕的美好生活，就从做书开始努力吧！

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