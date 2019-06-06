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TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟

资讯 十月轻舞 2019年06月06日 12:26


　　根据日本作家香月美夜的轻小说《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》改编的同名TV动画将于10月开播，同时公布四名追加声优

 TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第1张

　　原作《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！》连载于在线网站“小説家になろう”，单行本发售中，2018年、2019年连续两年单行本发售小说部门排名第一。此次公开的声优是梅茵的姐姐图丽由中岛爱配音、梅茵的母亲伊娃由折笠富美子配音、梅茵的父亲君特由小山刚志配音、照顾梅茵的少年鲁兹由田村睦心配音。

 中岛爱

TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第2张

折笠富美子

TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第3张

小山刚志

TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第4张

田村睦心

TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第5张

故事简介

       从小就是个超级书痴的女大学生丽乃，爱书爱到希望在书堆里死去。该说是“梦想成真”吗？好不容易应徵上图书馆工作的她，没想到却在地震时被掉落的书给活埋……

 

       当她再度醒过来，发现自己竟然转生到了陌生的异世界，变成名叫梅茵的五岁小女孩，不但生在贫穷的士兵家，而且还体弱多病，但最让她难以接受的是，这个世界完全找不到任何书店或图书馆，就算想看书，也是一般平民根本买不起的天价！

 

       于是梅茵下定决心：“既然买不到书，那我就自己动手做！”凭藉著对书的满腔热情，目标是成为图书管理员。为了在异世界也能过著被书环绕的美好生活，就从做书开始努力吧！

 TV动画，《小书痴的下克上》10月开播 中岛爱等加盟 资讯 第6张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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