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竹内友《舞动青春》时隔一年半连载再开

资讯 十月轻舞 2019年06月06日 12:13

　　日本漫画家竹内友创作的漫画《舞动青春》将于7月5日发售的《月刊少年magazine》8月号上恢复连载。

 竹内友《舞动青春》时隔一年半连载再开 资讯 第1张

　　《舞动青春》（日文：ボールルームへようこそ）从《月刊少年Magazine》2011年12月号开始连载，是一部描写社交舞蹈（体育舞蹈）的漫画作品。2013年在宝岛社的《这本漫画真厉害》少年部门中排名第9、2013年在日本漫画大赏中获得第2名、2015年入围日本漫画大赏。2017年TV动画化

竹内友《舞动青春》时隔一年半连载再开 资讯 第2张

故事内容

　　平凡的初中生富士田多多良对未来没有特别的期望。每天过着无所事事的生活。直到某一天，他与神秘的安全帽男仙石要相遇，还没搞清楚状况就被强行带走。而男人带她前往的地点…竟然是社交舞教室“小笠原舞蹈教室”。多多良在美女接待姐姐与仙石的建议下体验舞蹈课之时遇到了同年级的同学花冈雫（打算毕业后去海外留学的舞者）。

　　在看了舞蹈教室的接待姐姐珠纪偷偷塞给自己的国标舞比赛碟片后，多多良对社交舞产生了兴趣，于是开始在舞蹈教室学习。

在为雫参加的三笠宫杯舞蹈大赛加油时，多多良遇到了雫的舞伴——日本业余国标舞届排名第1的天才兵藤清春。然而，清春却因腿疾突然摔下楼梯，众人遍寻不着清春之时，在仙石的强行怂恿下，多多良代替了行踪不明的清春，与雫搭档跳起了华尔兹。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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